Barcelona confiante no anúncio da contratação de goleiro promissor

A temporada 2024/25 do Barcelona terminou, mas o clube já está se movimentando no mercado para o início da próxima época. O atual campeão da La Liga, Copa da Espanha e Supercopa da Espanha espera anunciar em breve a contratação de um novo goleiro. O objetivo principal da diretoria para o gol do Barça é o jovem Joan Garcia, de 24 anos, atualmente no Espanyol.

O goleiro é uma das grandes promessas do futebol espanhol e se destacou na temporada 2024/25, ajudando o time a permanecer na La Liga. Além do Barcelona, o jogador também atraiu interesse de times como Real Madrid, Newcastle, Manchester City, Arsenal, Manchester United e Aston Villa. O valor da contratação estaria na casa dos 25 milhões de euros.

Atualmente na posição, o Barcelona tem os veteranos Szczęsny - que renovou seu contrato por mais uma temporada - e Marc ter Stegen, titular que tem seu futuro incerto no clube catalão. Apesar de ter afirmado que permanecerá na Catalunha, há rumores de que o clube estaria aberto a propostas.

🧤 Quem é Joan Garcia, provável futuro goleiro do Barcelona? Veja números do jogador

Joan García entrando em campo pelo Espanyol (Foto: Reprodução/Espanyol)

Nascido na Catalunha, Joan Garcia tem 24 anos e está nas categorias de base do Espanyol desde 2017, quando foi contratado junto ao modesto CF Damm, onde iniciou sua carreira. Sem pular etapas, o goleiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2021, com validade até o meio de 2028.

Garcia foi titular no Espanyol em todos os 38 jogos da La Liga da última temporada. Somadas todas as competições, o jovem fez 67 jogos pela equipe principal e não tomou gol em 21 partidas.

