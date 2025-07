Thiago Almada explica escolha pelo Atlético de Madrid: ‘Meu sonho’

Nesta terça-feira (29), Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo, foi apresentado pelo Atlético de Madrid à imprensa. O argentino de 24 anos já havia assinado contrato com o clube, que será válido por cinco temporadas, até 2030. O jogador falou sobre suas primeiras impressões, motivações e seu estilo de jogo na apresentação. Na última temporada, Almada jogou pelo Lyon, da França.

Almada havia sido emprestado pelo Botafogo aos Leões em janeiro, após ser crucial para os cariocas nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores de 2024. Segundo a imprensa espanhola, o acordo entre as partes custará entre 20 e 25 milhões de euros (de 129,1 a 161,4 milhões de reais). O valor envolve a parte fixa e bônus que podem ser alcançados em metas por parte do jogador.

Veja o que falou Thiago Almada em sua apresentação

Thiago Almada falou com a imprensa em sua apresentação pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução)

Primeiras impressões:

— Muito feliz, curtindo os treinos e o contato com as pessoas, muito feliz.

Recepção dos jogadores:

— Fui recebido da melhor forma pelos companheiros, me senti muito à vontade.

Quantidade de jovens no elenco:

— Isso fortalece ainda mais a união. Entre os argentinos, compartilhamos muitos momentos juntos, o que também ajuda dentro de campo.

Por que escolheu o Atlético:

— Era meu sonho jogar aqui e consegui realizá-lo. Escolhi o Atlético porque tenho muito carinho pelo clube. Tenho amigos que jogaram aqui, e quando soube da possibilidade, não hesitei.

Versatilidade:

— O mais importante é jogar. Posso atuar em qualquer posição do ataque, mas prefiro pela esquerda.

O que é o Atlético de Madrid:

— É um dos maiores clubes. A torcida está sempre com a gente, já dá para sentir o que é o Atlético de Madrid.

Muitos reforços jovens:

— Chegaram vários reforços, muitos jovens felizes por estar aqui, com ambição de conquistar coisas e marcar história no clube.

Angel Correa:

— Ele me falava sobre como era o clube, a torcida, a cidade, tudo isso.

Julián Álvarez:

— Nos últimos jogos pela seleção nos conectamos bastante, dei assistências para ele. Vamos nos conhecendo melhor e agora, estando juntos no clube, vamos tentar fazer o nosso melhor em campo.

