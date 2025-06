Araruama e Bangu se enfrentaram na noite desse domingo (8), pela 6ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Porém, o que mais chamou a atenção não foi a partida em si, e sim uma ilustre presença no 'Lourivalzão'. Vestindo uma camisa do Barcelona, o volante André, hoje no Wolverhampton, da Premier League, foi flagrado assistindo ao jogo em um dos camarotes do estádio.

Procurado pelo Lance!, a assessoria afirmou que o atleta está passando parte das férias na casa da família da esposa em Bacaxá, distrito do município de Saquarema. A temporada 25/26 da Premier League retorna apenas em agosto.

Veja no vídeo abaixo

Como foi o jogo?

O Bangu venceu o Araruama por 1 a 0 no encerramento da 6ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. O gol do Alvirrubro foi marcado num belo chute de Zarú, aos 29 minutos da segunda etapa. A equipe da Zona Oeste carioca voltou a vencer na competição, algo que não acontecia desde a estreia. O resultado fez o time se afastar da zona de rebaixamento, saltando para a 8ª posição.

Já o Araruama, que estreava o treinador Silvestre dos Anjos, segue sem vencer na Série A2, e continua na vice-lanterna, com apenas 3 pontos conquistados.

André na Premier League

Estreando na Premier League essa temporada, o volante atuou em 36 partidas, sendo 31 como titular na equipe comandada pelo português Vitor Pereira, que soma passagens por Corinthians e Flamengo, no Brasil. Constantemente convocado por Fernando Diniz e Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, o jogador não foi selecionado por Carlo Ancelotti na primeira lista do italiano para os dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O atleta deixou o Fluminense com status de ídolo após conquistar a Copa Libertadores, em 2023, sendo uma das principais peças do elenco.

