Barcelona finda contrato com jogador e presenteia rival espanhol

O Barcelona cederá o zagueiro Clément Lenglet de maneira grátis e definitiva ao rival Atlético de Madrid. O francês já havia sido emprestado aos Colchoneros em 2024/25 e retornaria à Catalunha, mas findará contrato com os Blaugranas, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

As conversas entre as partes não avançaram em uma ampliação do contrato, que expira ao final de junho. Com isso, Lenglet ficará livre no mercado; porém, os últimos dias serão perdoados, a fim de que o clube da capital possa inscrevê-lo no Mundial de Clubes, que se inicia no sábado (14).

Lenglet chegou ao Barcelona em 2018, contratado junto ao Sevilla por cerca de 35 milhões de euros (R$ 161 milhões na cotação da época). Entretanto, nunca se firmou como unanimidade no miolo de zaga catalão. O desempenho oscilante lhe gerou empréstimos seguidos desde 2022, a Tottenham, Aston Villa e Atlético.

Em 2024/25, Clément teve relevância no esquema de Diego Simeone. Iniciando a temporada como reserva, ganhou espaço ao longo da temporada e teve papel importante, disputando 34 jogos.

🔢 Números de Lenglet como jogador do Barcelona

⚽ 160 jogos

🥅 7 gols

📤 2 assistências

✅ 101 vitórias

🟰 33 empates

❌ 26 derrotas

