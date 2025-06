Após temporada de sucesso no cenário local, o Barcelona segue em busca de reforços pontuais para o elenco. Pensando na possibilidade de ter mais jogadores experientes no jovem plantel, o nome de Ivan Perisic está no radar do clube. A informação é do jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar do desempenho exemplar de Raphinha e Lamine Yamal pelos lados do campo na temporada 2024/25, a diretoria Culé procura peças de reposição para a posição de ponta. Nesse sentido, o plano A era Luis Díaz, atacante do Liverpool. Os catalães fizeram uma aproximação à diretoria inglesa pelo colombiano, mas as conversas nem sequer avançaram. O técnico Arne Slot conta com Díaz para a temporada 2025/26, e não tem desejo de trocá-lo por outro nome no mercado, o que levou os mandatários de Merseyside a negar a saída.

continua após a publicidade

Assim, Perisic seria uma das opções que Hansi Flick considera, como uma operação de baixo custo, para completar a lacuna do elenco. A oportunidade de mercado aconteceria porque o croata não renovou seu vínculo com o PSV, dos Países Baixos, e assinaria como agente livre, sem custos adicionais de transferências para o Barcelona.

Como Perisic chegaria ao Barcelona? 🔵🔴

Na última temporada, o atacante participou de 35 partidas, com 16 gols e 11 assistências, sendo um dos principais jogadores do título neerlandês do clube. Na carreira, teve passagens de destaque por Club Brugge, Borussia Dortmund, Wolfsburg e Inter de Milão.

continua após a publicidade

Pela seleção croata, Perisic é ídolo de uma das maiores gerações da história do país. Em 2018, quando a Croácia foi até a final do torneio, o jogador marcou três vezes e deu um passe para gol. Ao todo, são 35 tentos em 143 exibições.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!