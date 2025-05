Titular do Barcelona às pressas após a lesão de Ter Stegen no início da temporada, o polonês Szczesny ainda não definiu seu futuro. Atualmente, seu vínculo com o clube catalão é válido até o fim da atual temporada. Fato é que, mesmo com o retorno do companheiro alemão, seu desempenho lhe rendeu uma proposta até 2027. Segundo ele, porém, a decisão terá de ser tomada por sua esposa.

— Devo à minha esposa decidir isso juntos, e ainda não fizemos isso. Minha esposa toma a maioria das decisões, e não tenho vergonha nenhuma disso. Como profissional, eu estava tomando a decisão sobre o futebol, mas este é um caso incomum. Estávamos todos determinados a que ela viesse por um ano para realizar nossos sonhos e depois voltasse a jogar golfe — disse em entrevista ao "Canal Plus" após a vitória no El Clásico.

Pouco motivado após a Eurocopa do ano passado, Szczesny se aposentou da seleção polonesa e estava inclinado a pendurar as luvas como um todo depois de ter seu contrato rescindido pela Juventus. Sem clube, o polonês acabou surpreendido ao ser chamado pelo Barcelona para suprir a lesão de Ter Stegen, que rompeu o tendão patelar do joelho. Seu companheiro de seleção, Robert Lewandowski, teria sido quem o indicou para a vaga.

Szczesny não só aceitou jogar no Barcelona, como também se tornou um dos pilares da equipe de Hansi Flick. Campeão da Copa do Rei e da Supercopa, o polonês também caminha para conquistar o Campeonato Espanhol em 2024/25. Ao todo, até aqui, foram 29 partidas, sendo 13 sem sofrer gols. Atualmente com 35 anos, já defendeu as cores de grandes times como Arsenal, Roma e Juventus.

Seu bom desempenho lhe rendeu a titularidade na reta final da temporada. Mesmo com Ter Stegen já disponível após meses afastado por lesão, Hansi Flick optou pela manutenção do polonês para os momentos mais decisivos do calendário.

Próximos jogos do Barcelona

⚽ Espanyol

📆 Quinta-feira, 15 de maio

⏰ 15h30 (de Brasília)

🏟️ RCDE Stadium

⚽ Villarreal

📆 Domingo, 18 de maio

⏰ 13h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio Olímpico Lluís Companys

⚽ Athletic Bilbao

📆 Domingo, 25 de maio

⏰ a definir

🏟️ San Mamés