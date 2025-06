‘Ninguém me avisou sobre isso’, diz ídolo do Barcelona sobre rumores de venda

Marc-André ter Stegen não teve uma temporada fácil. O goleiro rompeu o tendão patelar do joelho direito em setembro de 2024 e perdeu grande parte do período de sucesso do Barcelona neste ano. Em coletiva, o alemão confirmou que pretende seguir na Catalunha na próxima temporada, mesmo com situação física delicada e rumores de transferências no mercado.

Ter Stegen precisou ser substituído no primeiro tempo da vitória por 5 a 1 do Barcelona sobre o Villarreal, no Estádio La Cerámica, pela 6ª rodada da LaLiga. Ele foi retirado de campo em uma maca em meio aos aplausos das arquibancadas. Assim, a lesão o tirou de ação por oito meses.

Apesar da baixa produção, foi convocado na última sexta-feira (30) para a disputa das semifinais da Nations League pela seleção alemã. Em entrevista de apresentação, o goleiro foi perguntado pela situação dele no Barcelona.

— Serei afetado pelos rumores de que o clube quer me vender? Ninguém me avisou sobre isso, então não sei da situação. Não estou preocupado. Sei que estarei no Barcelona no próximo ano — disse o capitão do Barça, de 32 anos, que tem contrato até 2028.

— Não falei com Hansi e não houve nenhum contato nos últimos dias porque não vejo motivo para isso no momento. Nada aconteceu que justifique a conversa. Honestamente, o foco agora é aqui — completou.

Com a lesão de ter Stegen, Wojciech Szczesny foi contratado no início da temporada para ser o titular da posição. O polonês, que estava aposentado, não só aceitou o desafio, como também se tornou um dos pilares da equipe de Hansi Flick. Além disso, o clube tem interesse em Joan García, arqueiro espanhol de 24 anos que atua no Espanyol, rival local do Barcelona. O jovem é considerado um dos goleiros mais promissores do país.

