Fora do Mundial de Clubes, o Barcelona começa sua preparação para a próxima temporada. Além de encaminhar reforços ao elenco, o clube fará uma turnê na Ásia com três jogos, que serão disputados entre fim de julho e início de agosto.

A viagem está prevista para ser realizada no dia 24 de julho. Antes, o Barcelona fará exames médicos com o elenco na semana anterior, dia 13, e um treino duplo em seu centro de treinamento no dia seguinte.

O primeiro adversário da equipe na pré-temporada será o Vissel Kobe, do Japão, no dia 27 de julho, no Estádio Noevir Kobe, que tem capacidade para 30.000 pessoas. Será a terceira vez que o Barça enfrenta o antigo time de Andrés Iniesta.

Após o duelo, a delegação viajará para a Coreia do Sul para enfrentar times da K-League 1, a Premier League coreana. Os adversários serão o FC Seoul no dia 31 de julho, no Estádio da Copa do Mundo de Seul, que comporta 66.704 pessoas, e o Daegu FC, no dia 4 de agosto, quando se encerra a turnê.

Uma curiosidade é que os dois estádios que receberão os jogos do Barcelona na Coreia do Sul foram palcos da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato.

A última vez que o Barça viajou pela Ásia na pré-temporada foi em 2019, quando a equipe era comandada por Ernesto Valverde. A equipe viajou ao Japão para jogos de exibição contra o Chelsea, da Premier League, e o Vissel Kobe, de Andrés Iniesta à época.

Agenda de Jogos do Barcelona na Ásia

🆚 Vissel Kobe

📆 27 de julho

📍 Noevir Kobe Stadium

🆚 FC Seoul

📆 31 de julho

📍 Seoul World Cup stadium

🆚 Daegu FC

📆 4 de agosto

📍 Daegu Stadium

Barcelona anuncia turnê na Ásia pela pré-temporada (Foto: Divulgação/Barcelona)

Por que a pré-temporada será na Ásia?

Segundo um levantamento feito pela "IGW", o Barcelona tem 3,6 milhões de torcedores no Japão, além de acordos de patrocínio com marcas locais como a Konami. O clube também conta com seis Academias Barça, que tem mais de 1.500 crianças entre 5 e 15 anos matriculadas.

Há 2,3 milhões de torcedores na Coreia do Sul, além de laços comerciais estreitos. O clube catalão tem 59 milhões de fãs nas redes sociais na região da Ásia-Pacífico, de um total de 529 milhões em todo o mundo.

Lista de jogos no Japão e na Coreia do Sul

27/07/1990 - J.League 1-1 Barça - Hiroshima, Japão. Amistoso.

29/07/1990 - J.League 2-4 Barça - Tóquio, Japão. Amistoso.

13/12/1992 – São Paulo 2 x 1 Barça – Tóquio, Japão. Copa Intercontinental.

29/07/2004 - Suwon Samsung 1-0 Barça - Seul, Coreia do Sul. Turnê asiática.

01/08/2004 - Kashima Antlers 0-5 Barça - Tóquio, Japão. Turnê asiática.

08/04/2004 - Júbilo Iwata 0-3 Barça - Shizuoka, Japão. Turnê Asiática.

12/06/2005 - Yokohama Marinos 3-3 Barça - Tóquio, Japão. Turnê no Japão.

15/06/2005 - Urawa Red Diamonds 0-3 Barça - Tóquio, Japão. Turnê no Japão.

30/07/2005 - Yokohama Marinos 1-2 Barça - Tóquio, Japão. Turnê Asiática.

14/12/2006 - América 0-4 Barça - Yokohama, Japão. Mundial de Clubes.

17/12/2006 - Internacional de Porto Alegre 1 x 0 Barça - Yokohama, Japão. Mundial de Clubes.

07/08/2007 - Yokohama Marinos 0-1 Barça - Tóquio, Japão. Turnê Asiática.

04/08/2010 - K-League All Star 2-5 Barça - Seul, Coreia do Sul. Turnê asiática.

15/12/2011 - Al-Sadd 0-4 Barça - Yokohama, Japão. Copa do Mundo de Clubes.

18/12/2011 - Santos 0-4 Barça - Yokohama, Japão. Mundial de Clubes.

17/12/2015 - Guangzhou Evergrande 0-3 Barça - Yokohama, Japão. Mundial de Clubes.

20/12/2015 - River Plate 0-3 Barça - Yokohama, Japão.

23/07/2019 - Chelsea 1-1 Barça - Saitama, Japão. Copa Rakuten.

27/07/2019 - Vissel Kobe 0-2 Barça - Kobe, Japão. Copa Rakuten.

06/06/2023 - Vissel Kobe 0-2 Barça - Tóquio, Japão. Amistoso.