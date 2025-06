Barcelona acerta volta de Thiago Alcântara a pedido de Hansi Flick

Aposentado desde 2024, Thiago Alcântara está próximo de voltar ao Barcelona na próxima temporada. Formado em La Masia, o hispânico-brasileiro voltaria ao clube para integrar a comissão técnica de Hansi Flick para ganhar experiência na função máster dos gramados.

Thiago participou do futebol do clube catalão durante a pré-temporada 2024/25 na posição de auxiliar técnico do mister alemão. Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador foi um elo importante entre o estreante treinador e o elenco do Barça. Contudo, além de ter que retornar à Inglaterra por questões físicas, o multicampeão ainda precisava da licença adequada para poder exercer oficialmente o cargo. O estágio foi um ponto de partida para a carreira à beira do campo.

Inicialmente previsto para janeiro deste ano, o reingresso do ex-meia na comissão técnica do Barcelona foi adiado devido ao calendário de competições do clube. A decisão foi postergada para o início da próxima temporada, considerado um momento mais adequado para a integração. As informações são do jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha.

A ligação entre Thiago e Flick remonta à vitoriosa passagem de ambos pelo Bayern de Munique. Na temporada 2019/20, sob o comando do treinador alemão, o clube bávaro conquistou a tríplice coroa — Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League — com participação do camisa 6 como peça importante do elenco. A boa relação construída naquele período é um dos fatores que pesaram na escolha dele para integrar a comissão técnica do Barcelona.

Na passagem como jogador pelos Blaugranas, o volante destacou-se pelo toque refinado e habilidade técnica, sendo peça importante na conquista de 10 títulos pelo Barcelona entre 2009 e 2013. No período, levantou quatro troféus de La Liga e duas taças da Champions League, em 2009 e 2011.

