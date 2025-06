Goleiro do Barcelona tem acordo com time da Turquia, diz jornal

O mercado da bola segue a todo vapor no Barcelona. Com a provável chegada de Joan García, do Espanyol, ao time catalão, o experiente goleiro Ter Stegen pode estar arrumando as malas para sair da Espanha rumo à Turquia. De acordo com o jornal turco "Fanatik", o alemão chegou a um acordo com o Galatasaray, atual vencedor do campeonato nacional.

Inicialmente, o desejo de Ter Stegen era de permanecer no Barcelona – mesmo com a renovação do titular Wojciech Szczęsny e a iminente vinda de García – mas o clube espanhol, sob o comando de Hansi Flick, não conta com o alemão de 33 anos. Com isso, o jogador teria chegado a um acordo com o Galatasaray, que recentemente anunciou a contratação de Leroy Sané, deixando a decisão nas mãos do time espanhol. O jornal catalão "Marca", por sua vez, nega o acerto entre as partes envolvidas.

Wojciech Szczęsny

O polonês de 35 anos é o atual goleiro titular do time. Chegou ao Barça já no meio da temporada, em outubro de 2024, para substituir Ter Stegen, que havia se lesionado. Fez 30 jogos na época 2024/25 (somando La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Champions League), não levando gols em 14 das ocasiões.

Marc-André ter Stegen

Atualmente com 33 anos, o alemão é rosto conhecidíssimo no Barcelona. Está no clube há 10 temporadas, desde 2015/16, somando 422 partidas desde então (175 deles sem tomar gol). Em setembro de 2024, em jogo contra o Villareal, por La Liga, sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, o que o afastou dos gramados por oito meses, reestreando apenas em maio de 2025, contra o Real Valladolid, pela mesma competição. Fez apenas nove partidas na temporada.

Joan Garcia (provável futuro goleiro do Barcelona)

Nascido na Catalunha, Joan Garcia tem 24 anos e está nas categorias de base do Espanyol desde 2017, quando foi contratado junto ao modesto CF Damm, onde iniciou sua carreira. Garcia foi titular no Espanyol em todos os 38 jogos da La Liga da última temporada. Somadas todas as competições, o jovem fez 67 jogos pela equipe principal e não tomou gol em 21 partidas.