Mundial de Clubes 2025: por que Barcelona está fora?

Nesta quinta-feira (6), aconteceu o sorteio de grupos para a maior competição internacional entre equipes, agora em novo formato. O Mundial de Clubes 2025 contará com 32 representantes, sendo quatro brasileiros. Dentre os clubes europeus, chamou atenção ausência de grandes vencedores como Barcelona, Liverpool, Manchester United e Milan.

Entenda o critério de classificação

Há duas formas de garantir uma vaga para o campeonato, vencendo a Liga dos Campeões dos últimos quatro anos, ou através do ranking do continente - que mede a atuação dos times durante a temporada. A Europa é o continente com mais vagas, 12 ao todo. Apesar disso, grandes clubes ficarão de fora da competição.

Segundo o regulamento, cada país só pode ter dois participantes, exceto se mais equipes vençam o campeonato continental de clubes. Para que um time se classifique para a competição através do ranking, precisa demonstrar consistência. Com base no mérito desportivo ao longo de um ciclo de quatro anos, os campeões continentais são recompensados com a honra de uma vaga no torneio por meio de pontuação. Apenas os melhores dos melhores competem na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Classificados pelo Ranking UEFA

Bayern München - 108 pontos (classificado) Paris Saint-Germain - 85 pontos (classificado) Borussia Dortmund - 79 pontos (classificado) Inter de Milão - 76 pontos (classificado) Liverpool - 76 pontos (desclassificado pelo critério de país) Porto - 68 pontos (classificado) Atlético de Madrid - 67 pontos (classificado) Leipzig - 62 pontos (desclassificado pelo critério de país) Barcelona - 61 pontos (desclassificado pelo critério de país) Benfica - 52 pontos (classificado) Juventus - 47 pontos (classificado) Napoli - 42 pontos (desclassificado pelo critério de país) Sevilla - 42 pontos (desclassificado pelo critério de país) Milan - 41 pontos (desclassificado pelo critério de país) Salzburg - 40 pontos (classificado) Lazio - 35 pontos (desclassificado pelo critério de país) Manchester United - 35 pontos (desclassificado pelo critério de país)

