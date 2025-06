Barcelona ou Bayern de Munique? Nico Williams toma decisão sobre futuro

Embora o Barcelona ainda leve mágoas com relação à contratação de Nico Williams, já que o ataque rejeitou o interesse do clube na última temporada devido a problemas financeiros e fair play financeiro, o atacante já tomou a decisão do seu futuro. Na mira do Bayern de Munique, o jogador do Athletic Club deseja fazer as pazes com os catalães e estar na lista de transferências.

De acordo com o "Mundo Deportivo", o agente do jogador, Félix Tainta, reuniu-se com Deco, diretor de futebol do Barcelona, e manifestou a vontade de Nico Williams em atuar no Camp Nou. A reunião foi uma espécie de reaproximação, que fez com que os catalães amenizassem os sentimentos do passado.

O Barcelona traçou como preferência nesta janela a contratação de Luis Díaz, atualmente no Liverpool. No entanto, o gesto de Nico Williams foi bem visto pelo dirigentes, que passam a considerá-lo novamente.

Desde da última temporada, o time catalão busca um atacante que possa atuar na ponta esquerda. Com Díaz sinalizando a vontade de vestir a camisa do clube, a grande questão passa a ser uma possível negociação com o time inglês, que não demostra interesse me liberar o atacante.

O Barcelona sabe que teria que montar uma estratégia especial para fazer com que o Liverpool considere sua oferta, além de debater sobre valores, valor da rescisão e como essa transferência seria rentável para ambas as partes. Com o retorno de Williams, Deco adiciona a opção à lista.

Yamal e Nico Williams fizeram grande dupla na Espanha (Foto: Reprodução/Instagram)

Nico Williams e o mercado de transferência



Nico é cogitado em clubes como Bayern de Munique e Arsenal, além de que deve pensar na proposta de renovação do Athletic Club. O jogador sabe que está em um dos seus melhores momentos, com isso, avalia qual seria a melhor opção para o futuro. Com boas atuações na seleção da Espanha e jogando com companheiros que atuam pelo Barcelona, como Lamine Yamal e Alejandro Balde, ele agora tem o conhecimento de não ser a primeira opção dos catalães, mas que, pelo menos, está na lista de considerações.