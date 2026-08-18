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Barcelona define Raphinha como capitão; atacante é o primeiro brasileiro na função

Contratado em julho de 2022, o camisa 11 anota mais um feito dentro do clube

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 14:22
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Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga
Raphinha é o novo capitão do Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

Há quatro anos na Catalunha, o atacante Raphinha alcançou mais um feito com a camisa do Barcelona. De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, o atleta da Seleção Brasileira foi escolhido para assumir a braçadeira de capitão principal nesta temporada, ocupando o posto vago após a transferência de Ronald Araújo para o Liverpool.

Com a nomeação, Raphinha torna-se o primeiro jogador brasileiro a ocupar o posto de capitão principal na história do clube. Lendas brasileiras do futebol mundial, como Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Rivaldo, Ronaldo e Romário, defenderam a equipe catalã, mas nenhum deles alcançou essa condição de forma definitiva. Anteriormente, apenas Ronaldinho, Dani Alves e Neymar haviam ostentado a faixa de maneira provisória, por ausência dos capitães titulares.

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Hierarquia estabelecida

Além da escolha de Raphinha para liderar o grupo, o técnico Hansi Flick definiu a hierarquia para a braçadeira na ausência do atacante em campo. A sequência de substitutos estabelecida pelo treinador conta com Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Eric Garcia, respeitando essa ordem.

Contratado pelo Barcelona em julho de 2022, Raphinha soma 177 partidas e 75 gols marcados pela equipe. Os números o inserem no grupo dos cinco maiores artilheiros brasileiros da história do clube. Desde sua chegada, o atacante conquistou sete títulos: três edições do Campeonato Espanhol, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

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Raphinha - Barcelona x Real Madrid - Supercopa Espanha
Raphinha comemora gol marcado em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Com o capitão brasileiro, o Barcelona irá estrear no Campeonato Espanhol no próximo domingo (23), às 16h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Elche no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche.

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