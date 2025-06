Oficial: De Bruyne é anunciado pelo Napoli

O Napoli anunciou oficalmente, nesta quinta-feira (12), a contratação do belga Kevin de Bruyne. O meio-campista fechou com o clube por dois anos de contrato, além da opção de estender por mais um, após deixar o Manchester City ao fim de seu contrato com a equipe. De Bruyne chega sem custos ao Napoli.

Após um longo período de negociações, De Bruyne é jogador do Napoli. O jogador deixou o Manchester City após Guardiola optar por não renovar seu contrato, apesar de elogiar o atleta. O meia já não disputará o Mundial de Clubes com a equipe inglesa. Aos 34 anos, De Bruyne se junta a Lukaku, companheiro de seleção, na equipe campeã da última edição do Campeonato Italiano.

Nesta Data Fifa, ele foi titular no empate contra a Macedônia do Norte e na vitória emocionante por 4 a 3 contra o País de Gales. Contra a seleção britânica, marcou o gol decisivo aos 43 minutos do segundo tempo.

De Bruyne é ídolo do Manchester City

Agora no Napoli, De Bruyne é ídolo do Manchetser City (Foto: Paul Ellis/AFP)

Kevin chegou ao City um ano antes de Pep Guardiola, em agosto de 2015, por um valor estimado em 76 milhões de euros (R$ 303,7 milhões na cotação da época), pagos junto ao Wolfsburg. Logo em sua primeira temporada, o então jovem, que não foi aproveitado pelo rival Chelsea nos anos anteriores à passagem pela Alemanha, foi eleito o melhor atleta do elenco pelos torcedores, com 17 gols e 15 assistências, contribuindo para o título da Copa da Liga Inglesa, seu primeiro pelo clube.

Em 2016/17, com a chegada do treinador espanhol, o desempenho melhorou ainda mais, e De Bruyne foi o líder de passes para gol na Premier League, com 18, mas viu justamente o rival e ex-clube londrino erguer o troféu. Da temporada seguinte para a frente, porém, a história mudou: dono do setor central do campo, o meia se eternizou como um dos grandes ídolos da história do clube.

🔢 Números de Kevin de Bruyne nos Cityzens

⚽ 422 jogos

🥅 108 gols

📤 177 assistências

🏆 Títulos: 5 Copas da Liga Inglesa (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21), 6 Premier Leagues (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24), 2 Copas da Inglaterra (2018/19 e 2022/23), 2 Supercopas da Inglaterra (2019 e 2024), 1 Supercopa da Uefa (2023), 1 Champions League (2022/23) e 1 Mundial de Clubes (2023).

