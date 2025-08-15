menu hamburguer
Futebol Internacional

Guardiola abre o jogo sobre saídas de Savinho e Ederson do Manchester City

Dupla é alvo de outros clubes na janela de transferências

Pep Guardiola em coletiva do Manchester City na última temporada (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
João Brandão
15/08/2025
13:59
Pep Guardiola abriu o jogo sobre as possíveis saídas de Savinho e Ederson do Manchester City na janela de transferências. Em coletiva, o treinador fez questão de afirmar que pretender contar com o ponta brasileiro na temporada.

- Se alguém quiser levar um jogador nosso, tem que conversar com o clube primeiro. Savinho está conosco na temporada e espero que fique muitos anos porque tem um potencial incrível e jogou muitos minutos. Tem coisas a melhorar, mas é um jogador extraordinário.

Guardiola também foi questionado sobre uma hipotética conversa com o goleiro Ederson sobre a permanência ou saída do Manchester City. O treinador afirmou não ter conversa com o brasileiro sobre o tema.

- Não (conversou comigo), se quiserem ir que venham falar comigo. Estou trabalhando com eles. Se quiserem ir, devem bater na minha porta.

Nos últimos dias, Savinho e Ederson estiveram ligados a uma saída do Manchester City para Tottenham e Galatasaray, respectivamente, mas Guardiola não conta com as saídas dos brasileiros. A equipe inglesa entra em campo estreia na Premier League diante do Wolverhampton, neste sábado.

Chegadas e saídas no Manchester City de Guardiola

Na atual temporada, o Manchester City anunciou as chegadas de Reijnders, Cherki e Ait-Nouri como os principais nomes da janela. Em caso de saída de Ederson, a equipe inglesa estuda a contratação de Donnarumma como reposição.

Por outro lado, o elenco de Guardiola perdeu Jack Grealish para o Everton, De Bruyne para o Napoli e emprestou o zagueiro brasileiro Vitor Reis para o Girona, da Espanha.

