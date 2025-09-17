Liverpool e Atlético de Madrid protagonizaram um jogo eletrizante na Champions League. Os Reds abriram dois gols de vantagem, com Salah e Robertson, mas os colchoneros empataram, com dois de Llorente. Nos acréscimos, Virgil van Dijk marcou o gol heróico dos três pontos na Fase de Liga. O jogo aconteceu em Anfield, nesta quarta-feira (17).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Liverpool x Atlético de Madrid: como foi o jogo?

Aos 3 minutos, o Liverpool abriu o placar em Anfield. Mohamed Salah cobrou falta rasteira, mas a bola desviou em Robertson, que estava no meio do caminho, e surpreendeu Oblak. O goleiro esloveno se deslocava para o lado esquerdo do gol, mas, com o toque do lateral escocês, a bola morreu no canto direito, sem chances de defesa.

continua após a publicidade

Minutos depois, o Liverpool mostrou o motivo de ser uma das maiores forças da Europa atualmente. Em grande jogada ofensiva, a equipe desceu em velocidade ao ataque, trocando passes rápidos. Salah recebeu pela direita e cortou para o meio, tocando em Gravenberch, que dominou e lançou no ponto futuro, onde o egípcio passava em velocidade. Salah dominou e chutou rasteiro no canto, marcando o segundo gol do Liverpool em apenas cinco minutos de partida.

Após o início eletrizante, o jogo começou a ficar mais equilibrado. O Atlético de Madrid, aos poucos, passou a se encontrar na partida e trabalhou muito para tentar diminuir o prejuízo. Dessa forma, os colchoneros saíam mais para o ataque e obrigavam o Liverpool a se recompor defensivamente. Por isso, os Reds reduziram a intensidade ofensiva e o jogo ficou mais nas mãos do time espanhol.

continua após a publicidade

Apesar de o Atlético ter equilibrado as ações, o Liverpool continuava perigoso. Na reta final do primeiro tempo, Frimpong avançou dentro da área e cruzou. A bola tocou no braço de Lenglet e o árbitro marcou pênalti, mas, após revisão do VAR, a penalidade foi anulada. A decisão gerou certo alívio para os colchoneros, que buscavam segurar o placar antes do intervalo.

O Liverpool voltou a pressionar e teve boas oportunidades. Wirtz quase marcou após driblar Oblak, mas a bola escapou antes da finalização. Frimpong também tentou, mas encontrou pouco espaço para chutar. Mesmo assim, o Atlético de Madrid continuava vivo no jogo. Na reta final do primeiro tempo, aos 48 minutos, Llorente conseguiu aproveitar uma sobra dentro da área e diminuiu para os colchoneros, recolocando sua equipe na disputa.

Isak no confronto entre Liverpool e Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

O segundo tempo manteve o mesmo ritmo do primeiro. O Liverpool era melhor, pressionava alto e dificultava a saída de bola do Atlético. Os espanhóis tinham dificuldades para construir jogadas devido à marcação intensa dos Reds, que sufocavam o setor defensivo adversário. Assim, o Atlético raramente chegava ao ataque e tentava se proteger para buscar o empate em um contra-ataque ou bola parada.

Aos 20 minutos da segunda etapa, surgiu a chance mais clara do jogo para o Liverpool. Em contra-ataque rápido, Florian Wirtz e Szoboszlai avançaram pelo meio, atraindo a marcação. O alemão tocou para Salah, que corria sem marcação pelo lado. O egípcio recebeu e bateu firme, com Oblak já batido no lance. A bola explodiu na trave direita e não entrou, para desespero da torcida em Anfield.

O Liverpool continuou criando oportunidades. Em outra jogada em velocidade, Salah recebeu um passe preciso de Szoboszlai. O camisa 11 ganhou na corrida, chegou à linha de fundo e cruzou com categoria. A bola passou por Wirtz e sobrou para Ekitiké, que tentou o cabeceio, mas não conseguiu completar. Na sequência, Wirtz ainda tentou finalizar, mas foi bloqueado pela defesa do Atlético.

Com o passar do tempo, jogando em vantagem, o Liverpool foi reduzindo a intensidade. O relógio corria e o time inglês se desligava aos poucos, enquanto o Atlético não desistia. Na reta final do jogo, aos 35 minutos do segundo tempo, os colchoneros surpreenderam. Em cobrança de lateral, Barrios recebeu na intermediária e chutou. A bola desviou na zaga e sobrou para Llorente, que pegou de primeira, de fora da área. O chute desviou em Mac Allister e morreu no fundo das redes, empatando a partida em 2 a 2 e silenciando parte do estádio.

A reta final do confronto foi marcada por uma intensa pressão do Liverpool em busca da vitória. O time ainda tinha tempo, e usava isso para pressionar o Atlético de Madrid. Nos acréscimos, os Reds conseguiram arrumar três escanteios seguidos, e no último cobrado, Virgil Van Dijk provou o por que é ídolo do clube, subindo mais alto que todo mundo e marcando o gol da vitória.

O que vem por aí?

Após o duelo, o Liverpool volta a campo no próximo sábado (20) para disputar o clássico contra o Everton, às 8h30 (de Brasília), pela Premier League. Já o Atlético de Madrid entra em campo no domingo (21), quando enfrentará o Mallorca, às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Ambos os times buscam manter o ritmo competitivo antes da sequência de jogos pela Champions League.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 3x2 Atlético de Madrid

1ª rodada — Champions League

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 17 de setembro às 16h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ESP)

🥅 Gols: Robertson (LIV 3'/1T), Salah (LIV 5'/1T), Llorente (ATM 45+3'/1T); Llorente (ATM 35'/2T); Van Dijk (LIV 45+2/2T)

🟨 Cartões amarelos: Le Normand (ATM); Lenglet (ATM); Bradley (LIV)

🟥 Cartões vermelhos: --

🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Frimpong (Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez); Gravenbech, Szoboszlai, Florian Wirtz (Ngumoha); Gakpo (Mac Allister), Salah e Isak (Ekitiké)

🔵 Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Barrios, Gallagher (Molina), González (Pubill); Raspadori (Koke), Griezmann (Sorloth);

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.