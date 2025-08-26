menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro pode fazer ‘greve’ caso não se transfira para Liverpool

Jogador não esteve presentes nos últimos jogos do time

Aleksander Isak - Newcastle x Arsenal
imagem cameraIsak comemora gol do Newcastle sobre o Arsenal na Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/08/2025
16:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma das grandes novelas do mercado de transferências ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (26). Segundo o jornal britânico "The Telegraph", Alexander Isak teria ameaçado permanecer em “greve” até que sua transferência para o Liverpool seja concluída. O atacante não participou das últimas partidas pelo Newcastle, e a janela se encerra no próximo dia 1º de setembro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Newcastle, Liverpool e Isak vivem uma espécie de “triângulo amoroso” nesta janela. O sueco tem contrato com os Magpies, mas tanto ele quanto os Reds demonstram interesse em um acordo. O problema está no valor: o Newcastle pede uma quantia considerada alta demais pelo Liverpool, o que teria deixado o jogador insatisfeito e disposto a não atuar mais pela equipe.

continua após a publicidade
Alexsander Isak Newcastle
Isak marcou contra o Liverpool na temporada passada. (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

O Liverpool chegou a oferecer 127 milhões de euros, mas a proposta foi recusada. O Newcastle respondeu com uma pedida de 170 milhões, prontamente descartada pelos ingleses. A negociação aconteceu há três semanas e, desde então, não avançou. O Telegraph afirma que os Magpies aguardam uma nova investida, mas os Reds não pretendem aumentar o valor.

➡️Multicampeão pelo Real Madrid assina com gigante alemão
➡️PSG reduz pedida para vender Donnarumma ao Manchester City

Isak não quer permanecer no Newcastle

Na segunda-feira, representantes do Fundo de Investimento Público (PIF), investidor do Newcastle, e o coproprietário Jamie Reuben visitaram Isak em sua casa para convencê-lo a retornar aos treinos. Porém, o atacante manteve a decisão de seguir afastado até que a transferência para Anfield seja selada. Ele já ficou de fora dos jogos contra Aston Villa e Liverpool – este último marcado por críticas da torcida – e também não estará disponível contra o Leeds, no sábado.

continua após a publicidade

O capítulo final precisa acontecer até o fechamento da janela. Em postagem no Instagram, Isak admitiu ter perdido a confiança na diretoria e revelou frustrações com promessas não cumpridas. Foi sua primeira manifestação pública desde os rumores de saída, detalhando o desgaste em sua relação com o clube. Posteriormente, o jogador foi respondido pelo Newcastle em uma nota oficial, o que acirrou ainda mais o conflito entre ambos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias