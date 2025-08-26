Astro pode fazer ‘greve’ caso não se transfira para Liverpool

Uma das grandes novelas do mercado de transferências ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (26). Segundo o jornal britânico "The Telegraph", Alexander Isak teria ameaçado permanecer em “greve” até que sua transferência para o Liverpool seja concluída. O atacante não participou das últimas partidas pelo Newcastle, e a janela se encerra no próximo dia 1º de setembro.

Newcastle, Liverpool e Isak vivem uma espécie de “triângulo amoroso” nesta janela. O sueco tem contrato com os Magpies, mas tanto ele quanto os Reds demonstram interesse em um acordo. O problema está no valor: o Newcastle pede uma quantia considerada alta demais pelo Liverpool, o que teria deixado o jogador insatisfeito e disposto a não atuar mais pela equipe.

Isak marcou contra o Liverpool na temporada passada. (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

O Liverpool chegou a oferecer 127 milhões de euros, mas a proposta foi recusada. O Newcastle respondeu com uma pedida de 170 milhões, prontamente descartada pelos ingleses. A negociação aconteceu há três semanas e, desde então, não avançou. O Telegraph afirma que os Magpies aguardam uma nova investida, mas os Reds não pretendem aumentar o valor.

Isak não quer permanecer no Newcastle

Na segunda-feira, representantes do Fundo de Investimento Público (PIF), investidor do Newcastle, e o coproprietário Jamie Reuben visitaram Isak em sua casa para convencê-lo a retornar aos treinos. Porém, o atacante manteve a decisão de seguir afastado até que a transferência para Anfield seja selada. Ele já ficou de fora dos jogos contra Aston Villa e Liverpool – este último marcado por críticas da torcida – e também não estará disponível contra o Leeds, no sábado.

O capítulo final precisa acontecer até o fechamento da janela. Em postagem no Instagram, Isak admitiu ter perdido a confiança na diretoria e revelou frustrações com promessas não cumpridas. Foi sua primeira manifestação pública desde os rumores de saída, detalhando o desgaste em sua relação com o clube. Posteriormente, o jogador foi respondido pelo Newcastle em uma nota oficial, o que acirrou ainda mais o conflito entre ambos.

