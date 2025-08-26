menu hamburguer
PSG reduz pedida para vender Donnarumma ao Manchester City

Operação depende da saída de brasileiro do clube inglês

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
15:16
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG reduziu a pedida para vender o goleiro Gianluigi Donnarumma ao Manchester City, nesta janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube francês está disposto a aceitar um valor entre 30 a 35 milhões de euros (R$ 189,5 milhões a R$ 221,1 milhões).

Inicialmente, o PSG estava pedindo 50 milhões de euros (R$ 315,9 milhões) para negociar a saída de Donnarumma para o Manchester City. As conversas entre as entidades continuam, mas os ingleses só tomarão uma decisão caso Ederson deixe a equipe para o Galatasaray.

Na sexta-feira (22), Donnarumma se despediu dos torcedores do PSG na vitória por 1 a 0 sobre o Angers, pela 2ª rodada da Ligue 1. O goleiro não entrou em campo e não vem sendo utilizado por Luis Enrique desde a chegada de Lucas Chevalier.

Com contrato até junho de 2026, Donnarumma está fora dos planos do PSG e é visto como o substituto ideal para Ederson no Manchester City. O atleta é considerado um dos principais de sua posição e concorre ao Troféu Yashin na Bola de Ouro.

Poucos dias para o acerto entre PSG e Manchester City

Um dos motivos para o PSG diminuir o valor para Donnarumma se transferir ao Manchester City se dá a proximidade com o fim da janela de transferências. Caso o clube francês não acerte uma operação nos próximos dias, o goleiro pode assinar um pré-contrato em janeiro e deixar a equipe de Luis Enrique sem custos ao fim da temporada.

