Futebol Internacional

Nogueira comemora estreia do Sabah com vitória na Liga do Azerbaijão

Zagueiro inicia sua segunda temporada no clube após ano com título inédito

Nogueira em ação pelo Sabah na estreia da Liga do Azerbaijão
imagem cameraNogueira em ação pelo Sabah na estreia da Liga do Azerbaijão (Foto: Divulgação)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
16:00
Atualizado há 1 minutos
O zagueiro Nogueira comemorou a estreia do Sabah com vitória na Liga do Azerbaijão sobre o Shamakhi por 2 a 1, no domingo (24). Após conquistar a Copa do Azerbaijão na última temporada, o clube busca fazer uma boa campanha na principal competição nacional.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nogueira comentou sobre a importância de começar o torneio com triunfo e elencou os principais objetivos do Sabah, em 2025/2026. O atleta foi o único brasileiro presente no plantel que ergueu o inédito título do clube na temporada passada.

- Essa foi uma vitória muito importante para a gente, pois foi um jogo difícil, fora de casa, e começar o campeonato com três pontos nos dá confiança. A nossa última temporada foi especial, com um título inédito para o clube, e sentimos o gostinho da conquista, então é isso que vamos buscar também esse ano. Vamos trabalhar passo a passo, jogo a jogo, para trilhar um caminho vencedor novamente - afirmou o defensor brasileiro.

No domingo (31), o Sabah, de Nogueira, recebe o Mil-Muğan em busca da segunda vitória na Liga do Azerbaijão. O clube busca uma vaga em competições europeias após ser eliminado na 3ª eliminatória da Conference League.

Nogueira no Sabah

Com passagem pelo Fluminense, Nogueira chegou ao Sabah na última temporada, onde já fez história ao conquistar a Copa do Azerbaijão. No clube, o zagueiro brasileiro soma 34 partidas disputadas com dois gols marcados. O defensor tem contrato com a equipe até junho de 2026.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Nogueira recebe medalha de campeão da Copa do Azerbaijão pela conquista com o Sabah
Nogueira recebe medalha de campeão da Copa do Azerbaijão pela conquista com o Sabah (Foto: Divulgação)

