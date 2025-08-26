Nogueira comemora estreia do Sabah com vitória na Liga do Azerbaijão
Zagueiro inicia sua segunda temporada no clube após ano com título inédito
O zagueiro Nogueira comemorou a estreia do Sabah com vitória na Liga do Azerbaijão sobre o Shamakhi por 2 a 1, no domingo (24). Após conquistar a Copa do Azerbaijão na última temporada, o clube busca fazer uma boa campanha na principal competição nacional.
Nogueira comentou sobre a importância de começar o torneio com triunfo e elencou os principais objetivos do Sabah, em 2025/2026. O atleta foi o único brasileiro presente no plantel que ergueu o inédito título do clube na temporada passada.
- Essa foi uma vitória muito importante para a gente, pois foi um jogo difícil, fora de casa, e começar o campeonato com três pontos nos dá confiança. A nossa última temporada foi especial, com um título inédito para o clube, e sentimos o gostinho da conquista, então é isso que vamos buscar também esse ano. Vamos trabalhar passo a passo, jogo a jogo, para trilhar um caminho vencedor novamente - afirmou o defensor brasileiro.
No domingo (31), o Sabah, de Nogueira, recebe o Mil-Muğan em busca da segunda vitória na Liga do Azerbaijão. O clube busca uma vaga em competições europeias após ser eliminado na 3ª eliminatória da Conference League.
Nogueira no Sabah
Com passagem pelo Fluminense, Nogueira chegou ao Sabah na última temporada, onde já fez história ao conquistar a Copa do Azerbaijão. No clube, o zagueiro brasileiro soma 34 partidas disputadas com dois gols marcados. O defensor tem contrato com a equipe até junho de 2026.
