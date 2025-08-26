Retorno de Gabriel Jesus aos treinos agita torcedores: ‘Pessoas esquecem’

Gabriel Jesus segue com os trabalhos de recuperação de uma lesão, que o afasta dos gramados desde janeiro, para voltar a jogar pelo Arsenal, da Inglaterra. Nesta terça-feira (26), o camisa 9 deu mais um passo para o objetivo e retornou aos treinos da equipe de Mikel Arteta. Nas redes sociais, torcedores dos Gunners comemoraram a evolução.

A grande maioria dos fanáticos pelo clube de Londres se manifestaram a favor do brasileiro. Mesmo com especulações de uma possível saída de Gabriel Jesus, a torcida do Arsenal ainda vê o atacante como peça fundamental do elenco.

Por conta da gravidade da lesão do atacante, o Arsenal foi ao mercado e contratou o centroavante Viktor Giökeres. Além da dupla, o elenco comandado por Mikel Arteta ainda conta com o alemão Kai Havertz. A alta disponibilidade de jogadores para a mesma posição coloca o futuro do brasileiro como incerto. Mas isso menos para a torcida; veja a repercussão abaixo:

Tradução: Gabriel Jesus voltando e não tendo que entrar correndo no time com toda a força. Ainda acho que ele tem algo a nos oferecer. As pessoas esquecem o quanto ele é bom jogador.

Tradução: Em forma, nem Goykeres consegue competir com Gabriel Jesus. Ele voltará cheio de energia, faminto e pronto para vencer a Premier League.

Tradução: Eu apoiaria Gabriel Jesus em qualquer situação. Não vou desistir dele.

Tradução: O retorno de Gabriel Jesus ao time será absolutamente incrível nesta temporada.

Tradução: Gabriel Jesus e Eze se juntam? Estou pronto.

Tradução: A fisicalidade do Gabriel Jesus será crucial para a nossa temporada. Espero mesmo ver o seu nível de fisicalidade em 2022/23.

Gabriel Jesus no Arsenal

Em janeiro deste ano, o atacante teve uma lesão no joelho esquerdo, que o impossibilitou de finalizar a última temporada com os Gunners em campo. Na última sexta-feira (22), o técnico Mikel Arteta falou sobre o quadro do jogador e demostrou confiança com o retorno.

- Gabi está se recuperando super bem. Eu acho que ele está em um bom estágio. Obviamente, foi uma lesão séria e precisamos recuperá-lo de uma maneira forte. Mas ele está bem e dando grandes passos, eu penso - disse o treinador, em entrevista coletiva com a imprensa britânica.

Nos últimos meses, a permanência de Gabriel Jesus no Arsenal chegou a ser colocada em dúvida. O atacnate chegou a ter um retorno para o Palmeiras especulado. Porém, ao que tudo indica, ele permanecerá no Arsenal, onde tem contrato até junho de 2027.

Contratado em 2022 junto ao Manchester City, Gabriel Jesus sofreu com lesões nas duas últimas temporadas. Ainda assim, o atacante soma 26 gols e já contribuiu com 20 assistências em 96 partidas disputadas com os Gunners.