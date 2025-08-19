Newcastle responde declaração polêmica de jogador nas redes

O Newcastle emitiu, nesta terça-feira (19), um comunicado respondendo à declaração polêmica do centroavante Alexander Isak. O sueco, eleito mais cedo para o time ideal da Premier League de 2024/25, detonou o clube em meio ao atrito de sua saída, e declarou que o adeus havia sido prometido, mas até o momento, não cumprido.

"Estou orgulhoso de ser reconhecido pelos meus colegas profissionais com um lugar no Time da Temporada da PFA Premier League 2024/25. Primeiro, quero agradecer aos meus companheiros e a todos no Newcastle United que me apoiaram ao longo do caminho. Não estou na cerimônia esta noite. Com tudo o que está acontecendo, não parecia certo estar lá. Mantive silêncio por muito tempo enquanto outros falaram. Esse silêncio permitiu que as pessoas criassem sua própria versão dos fatos, mesmo sabendo que não refletia o que realmente foi discutido e acordado a portas fechadas. A realidade é que promessas foram feitas e o clube conhece minha posição há muito tempo. Agir agora como se esses problemas fossem recentes é enganoso. Quando promessas são quebradas e a confiança se perde, a relação não pode continuar. É onde estamos agora — e por isso, a mudança é interessante para todos os lados, não apenas meu."

Horas depois, a diretoria dos Magpies devolveu a aspa com um ofício negando qualquer promessa de saída a Isak, e declarou que espera sua reintegração em um futuro breve - o atleta está afastado do time e treina em separado devido ao litígio com os mandatários alvinegros.

👀 Veja a declaração do Newcastle abaixo

"Lamentamos ter sido alertados sobre uma publicação de Alexander Isak nas redes sociais esta noite. Em resposta, deixamos claro que Alex continua sob contrato e que nenhum dirigente do clube jamais se comprometeu a deixar o Newcastle neste verão. Queremos manter nossos melhores jogadores, mas também entendemos que cada jogador tem seus próprios desejos e ouvimos suas opiniões. Conforme explicado a Alex e seus representantes, devemos sempre levar em consideração os melhores interesses do Newcastle, da equipe e de nossos torcedores em todas as decisões, e deixamos claro que as condições de uma venda neste verão não se concretizaram. Não prevemos que essas condições sejam cumpridas. Este é um clube de futebol orgulhoso, com tradições orgulhosas, e nos esforçamos para manter o clima familiar. Alex continua sendo parte da nossa família e será bem-vindo de volta quando estiver pronto para se juntar aos seus companheiros de equipe."

⚔️ O entrevero de Alexander Isak com o Newcastle

Isak segue como principal alvo do Liverpool para a reta final da janela de transferências. O atleta já deu sinal verde para a saída, mas o que impede a concretização do movimento é a falta de acordo entre as diretorias dos Reds e do Newcastle.

A oferta inicial por parte do clube de Merseyside esteve avaliada em cerca de 130 milhões de euros (mais de R$ 829 milhões na cotação atual). Entretanto, os mandatários dos Magpies estão irredutíveis e querem 171 milhões (quase R$ 1,1 bilhão). Caso a transferência se acerte, Alexander se tornaria o terceiro jogador mais caro da história do futebol na moeda europeia, atrás apenas de Neymar, que custou 222 milhões de euros ao PSG em 2017; e Mbappé, que no ano seguinte, fez o mesmo Paris desembolsar 180 milhões.

