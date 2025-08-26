Multicampeão pelo Real Madrid assina com gigante alemão
Lucas Vázquez acertou até 2027 com o Bayer Leverkusen
Após fazer história no Real Madrid, Lucas Vázquez deu o próximo passo na carreira e foi anunciado oficialmente como novo jogador do Bayer Leverkusen. O lateral espanhol vestirá a camisa de um clube diferente pela primeira vez em dez temporadas, após disputar 402 partidas pelo clube merengue.
Lucas Vázquez chega ao Bayer Leverkusen em transferência gratuita, já que não teve seu contrato renovado com o Real Madrid. O jogador reforçará o setor direito da equipe comandada por Erik ten Hag e assinou vínculo até 2027. Ele usará a camisa 21.
– Agora estou ansioso para continuar minha carreira no Bayer Leverkusen, clube sobre o qual o técnico Xabi Alonso e meu companheiro de muitos anos no Real Madrid, Dani Carvajal, conversaram comigo – afirmou o lateral em sua apresentação.
– As minhas conversas com os responsáveis confirmaram o que já me tinham dito: o Bayer está totalmente focado em vencer, é ambicioso e busca objetivos desafiadores. Essa mentalidade corresponde às minhas expectativas, e estou animado para lutar por novos sucessos com o Leverkusen – completou o jogador.
Lucas Vázquez chega para substituir Frimpong no Bayer Leverkusen
O Bayer Leverkusen buscava uma reposição para Frimpong, negociado com o Liverpool. O clube tentou inicialmente Jonathan Clauss, do Nice, mas a negociação não avançou. Com isso, Lucas Vázquez passou a ser a prioridade e fechou com o time alemão.
Pelo Real Madrid, o lateral conquistou 23 títulos: cinco Champions League, quatro Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, quatro La Liga, uma Copa do Rei e quatro Supercopas da Espanha. Ele também atuou emprestado pelo Espanyol na temporada 2014/15.
