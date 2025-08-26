menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Multicampeão pelo Real Madrid assina com gigante alemão

Lucas Vázquez acertou até 2027 com o Bayer Leverkusen

Real Madrid comemora gol diante do Borussia pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
imagem cameraReal Madrid comemora gol diante do Borussia pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/08/2025
16:09
Após fazer história no Real Madrid, Lucas Vázquez deu o próximo passo na carreira e foi anunciado oficialmente como novo jogador do Bayer Leverkusen. O lateral espanhol vestirá a camisa de um clube diferente pela primeira vez em dez temporadas, após disputar 402 partidas pelo clube merengue.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lucas Vázquez chega ao Bayer Leverkusen em transferência gratuita, já que não teve seu contrato renovado com o Real Madrid. O jogador reforçará o setor direito da equipe comandada por Erik ten Hag e assinou vínculo até 2027. Ele usará a camisa 21.

– Agora estou ansioso para continuar minha carreira no Bayer Leverkusen, clube sobre o qual o técnico Xabi Alonso e meu companheiro de muitos anos no Real Madrid, Dani Carvajal, conversaram comigo – afirmou o lateral em sua apresentação.

➡️Retorno de Gabriel Jesus aos treinos agita torcedores: ‘Pessoas esquecem’

Lucas Vázquez comemora gol em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)
Lucas Vázquez comemorando gol em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

– As minhas conversas com os responsáveis confirmaram o que já me tinham dito: o Bayer está totalmente focado em vencer, é ambicioso e busca objetivos desafiadores. Essa mentalidade corresponde às minhas expectativas, e estou animado para lutar por novos sucessos com o Leverkusen – completou o jogador.

Lucas Vázquez chega para substituir Frimpong no Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen buscava uma reposição para Frimpong, negociado com o Liverpool. O clube tentou inicialmente Jonathan Clauss, do Nice, mas a negociação não avançou. Com isso, Lucas Vázquez passou a ser a prioridade e fechou com o time alemão.

Pelo Real Madrid, o lateral conquistou 23 títulos: cinco Champions League, quatro Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, quatro La Liga, uma Copa do Rei e quatro Supercopas da Espanha. Ele também atuou emprestado pelo Espanyol na temporada 2014/15.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

