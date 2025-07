Aston Villa anuncia saídas de medalhões do elenco

Na segunda-feira (30), o Aston Villa anunciou as saídas de Macus Rashford e Marco Asensio. Os dois jogadores estavam emprestados à equipe inglesa e voltarão para Machester United e Paris Saint Germain, respectivamente. Os medalhões chegaram ao clube em fevereiro deste ano.

continua após a publicidade

Marcus Rashford pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O Manchester United estipulou que o valor de Rashford era de 40 milhões de libras (R$ 298,3 milhões). O jogador foi criticado publicamente por Rúbem Amorim, técnico do United. Dessa forma, existe uma grande possibilidade do jogador ser negociado.

Asensio começou a temporada como titular do PSG, mas acabou perdendo espaço no fim do ano passado. No Aston Villa, o jogador fez 21 jogos e marcou oito gols, três na Champions League. Rashford entrou em campo 17 vezes, fez quatro gols e deu cinco assistências.

continua após a publicidade

🔥Bombando no Lance!

➡️Imprensa estrangeira se espanta com vitória do Fluminense; veja

➡️Imprensa do planeta repercute sucesso do Brasil no Mundial: ‘Banho de realidade’

➡️Mac Allister enxerga disparidade entre europeus e sul-americanos no Mundial

➡️João Pedro chega aos Estados Unidos para reforçar o Chelsea no Mundial

O Aston Villa também anunciou as saídas do goleiro Olsen e dos zagueiros Hause e Disasi.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional