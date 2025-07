Mac Allister enxerga disparidade entre europeus e sul-americanos no Mundial

Em entrevista à ESPN da Argentina, Mac Allister, campeão da Copa do Mundo em 2022, falou sobre os níveis dos times no Mundial de Clubes da Fifa e disse que vê uma disparidade das equipes europeias em relação aos times sul-americanos. O jogador afirmou que os clubes da América não conseguem se sobressair aos do Velho Continente em competições ao longo prazo.

— Clubes argentinos ou sul-americanos podem competir em uma ou duas partidas, mas, a longo prazo, não têm chance contra os europeus. Eles igualam com paixão, com a vontade de vencer, as faltas e tudo mais, mas no fim de contas, isso não é suficiente para ganhar — falou Mac Allister.

O argentino apontou o PSG como favorito ao título da Copa do Mundo de Clubes e elogiou muito a equipe francesa, que eliminou o Liverpool na Champions League nesta temporada.

— Eles são a melhor equipe, estão voando. Têm tudo: são muito disciplinados, jogam bem com a bola, correm muito bem. Para mim, eles são os melhores — completou o jogador.

Mac Allister celebra gol do Liverpool contra o Real Madrid de Ancelotti (Foto: Oli Scarff / AFP)

Temporada de Mac Allister

Alexis Mac Allister chegou no Liverpool em 2023/24. Na atual temporada, o jogador entrou em campo 49 vezes, sete gols e seis assistências. Além disso, conquistou a Premier League com 10 pontos de diferença para o segundo colocado, que foi o Arsenal.

Além disso, o jogador segue presente na Seleção Argentina e é peça importante em mais um ciclo de Copa do Mundo para os hermanos.

