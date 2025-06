Imprensa estrangeira se espanta com vitória do Fluminense; veja

O Fluminense derrotou a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30), e se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes. A vitória do Tricolor sobre a equipe italiana, atual vice-campeã da Champions League, repercutiu internacionalmente. O time brasileiro não era apontado como favorito e o resultado surpreendente virou assunto entre jornais de diversos países da Europa.

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Hércules contra a Inter de Milão (Foto: Federico Parra / AFP)

O Corriere Della Sera, da Itália, deu destaque ao resultado adverso e do "retorno prematuro" da competição. O jornal também publicou uma fala forte de Lautaro Martínez após a derrota. O camisa 10 disse que os jogadores que não quiserem seguir no time devem deixar a Inter de Milão. O Corriere apontou ainda que os defensores brasileiros souberam se defender de todas as formas possíveis.

O Gazzetta dello Sport, também da Itália, destacou a derrota da Inter de Milão em tom crítico, apontando que o time já não estava mais com a cabeça no Mundial de Clubes e que "o Fluminense de Renato avançou merecidamente" e que foi um "time brasileiro com atitude argentina".

O jornal italiano fez uma análise mais profunda sobre o Fluminense e citou o Flamengo e Botafogo, que foram eliminados nas oitavas de final, em uma comparação.

Jogadores e comissão técnica do Fluminense celebram vitória sobre a Inter de Milão (Foto: Angela Weiss / AFP)

— Agora, não achamos que seja o melhor time do Brasil. Na fase de grupos, não deu a impressão de Flamengo e Botafogo, que, no entanto, foram eliminados. Dois empates e gols apenas para os coreanos do Ulsan. O time de Renato parecia o mais pragmático dos brasileiros — destaca trecho do jornal.

Destaque para Jhon Árias

O The New York Times, dos Estados Unidos, separou um espaço para falar apenas sobre John Árias. Na análise do jogo, o jornal norte-americano abriu um parágrafo com o título "Quão bom é Jhon Arias?". No trecho, os jornalistas Oliver Kay, escreveu sobre a partida do camisa 21 do Fluminense, levando em conta seus números e sua movimentação ao longo do jogo.

Arias foi eleito o craque do jogo (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

— É uma alegria vê-lo jogar e, se ele pretende passar toda a sua carreira em clubes da América do Sul, o ganho do Fluminense parece ser uma perda para a Europa — afirmou.

O futuro do Fluminense no Mundial

Classificado para as quartas de final, o Fluminense terá o Manchester City ou o Al Hilal como adversário na próxima fase do torneio. O próximo jogo do Tricolor Carioca acontece na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, localizado em Orlando (EUA). O Tricolor terá folga nesta terça-feira (1) e aguardará a definição da Fifa para seus próximos compromissos até o jogo de sexta-feira.