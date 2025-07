O atacante João Pedro está nos Estados Unidos para assinar contrato e reforçar o Chelsea no Mundial de Clubes da Fifa. O jogador chegou na segunda-feira (30), para finalizar a operação que gira em torno de 50 milhões de libras (R$ 375 milhões na cotação atual) mais bônus em metas alcançadas. A informação é do jornalista Cahê Mota, do ge.

A Fifa permitiu a contratação de três jogadores e seis novas inscrições na Copa do Mundo de Clubes, o que permite que o atacante revelado pelo Fluminense possa atuar nas quartas de final da competição, contra o Palmeiras, na próxima sexta-feira (4). O Chelsea goleou o Benfica na prorrogação e garantiu vaga nas quartas.

Resumo da carreira de João Pedro

João Pedro, da Seleção, bate pênalti em jogo do Brighton, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Revelado pelo Fluminense, o jogador chegou à Premier League em 2019/20. O primeiro clube de João Pedro na Inglaterra foi o Watford. Um pouco depois, na temporada 2023/24, foi contratado por 188 milhões de reais pelo Brighton.

Após boas temporadas no clube, o jogador chamou atenção do Chelsea, que abriu os cofres para contar com João Pedro. Apesar de ter entrado em poucos jogos, o atacante também foi figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira, principalmente quando Dorival Júnior era o técnico.

Na última temporada, João Pedro fez 30 jogos, marcou 10 gols e deu sete assistências. O desempenho ajudou o Brighton a terminar a Premier League na oitava colocação.

