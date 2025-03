Argentina bate o Uruguai com golaço de Almada; veja vídeo

A Argentina venceu o Uruguai por 1 a 0, fora de casa, na noite desta sexta-feira (21), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O gol do jogo foi marcado por Thiago Almada, ex-Botafogo, com um chute certeiro de fora da área. Com o resultado, a equipe argentina só precisa de um ponto para se classificar para o Mundial, e pode garantir esta vaga diante da Seleção Brasileira, adversária da próxima terça, em Buenos Aires.

Como foi a vitória da Argentina sobre o Uruguai?

A partida foi desanimada. Nenhum dos dois times conseguiu colocar um ritmo forte para controlar o adversário. Nem Argentina, nem Uruguai tiveram chances claras de marcar. Pela falta de oportunidades, o gol solitário do confronto saiu após um chute de fora da área de Thiago Almada, aos 22 minutos do segundo tempo. O ex-Botafogo aproveitou o espaço que teve, ajeitou a bola, e bate colocado com força, encobrindo Rochet.

Com a vitória, a seleção argentina chega aos 28 pontos e segue liderando as Eliminatórias. A seleção uruguaia, por outro lado, foi ultrapassada pelo Brasil e pelo Equador, e fica estacionada nos 20 pontos, na quarta posição.

A próxima partida dos argentinos é contra a Seleção Brasileira, nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília). Os uruguaios enfrentam a Bolívia, também nesta terça-feira, mas às 17h (de Brasília).

Arrascaeta é substituído por lesão preocupa Flamengo

Antes da bola rolar, ainda no aquecimento, Arrascaeta sentiu um desconforto na coxa direita. O jogador foi ao banco de reservas para receber atendimento. Após o início da partida, aos 41 minutos da primeira etapa, o jogador foi substituído por Bielsa. O meia não recebeu nenhum tipo de tratamento no decorrer do primeiro tempo no banco de reservas, nem fez o famoso "gelo". Ainda não existem mais detalhes da gravidade da lesão.

Atitude de Dibu Martínez após golaço de Almada chama atenção

Thiago Almada, ex-Botafogo, marcou um golaço de fora da área na partida da Argentina contra o Uruguai e gerou uma atitude inusitada do goleiro Dibu Martínez. Após a batida de fora da área para abrir o placar, o goleiro campeão do mundo balançou a mão para cima e para baixo e fez cara de nojo, demonstrando que ficou impressionando com a finalização.

✅ FICHA TÉCNICA

URUGUAI 0 x 1 ARGENTINA

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de março de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenario, em Montevidéu (URU);

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada).

🥅 Gol: Thiago Almada (22'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Nández, Mathías Olivera (URU); Julián Álvarez (ARG)

🟥 Cartão vermelho: Nico González (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Nández, Ronald Araújo, José Giménez e Mathias Olivera; Valverde (Aguirre) e Bentancur, Arrascaeta (De la Cruz); Facundo Pellistri (Brian Rodríguez), Darwin Nuñez (Viñas) e Maxi Araújo.

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes (Balerdi), Alexis Mac Allister (Palacios) e Enzo Fernández; Almada (Ángel Correa), Giuliano Simeone (Nicolás González) e Julián Álvarez.