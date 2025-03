Como a Liga das Nações interfere nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo?

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 já começaram, mas nem para todas as seleções. Isso porque os resultados das quartas de final da Liga das Nações irão "interferir" nos grupos do torneio qualificatório, mas também na repescagem para o Mundial dos Estados Unidos/Canadá/México.

Com a definição do mata-mata da Nations League em novembro de 2024, a Uefa realizou o sorteio dos 12 grupos qualificatórios para a Copa do Mundo. O Lance! explica o regulamento das Eliminatórias do Velho Continente.

Regulamento Eliminatórias da Europa

As Eliminatórias da Europa são divididas em 12 grupos de A a L em um sorteio realizado na sede da Uefa, em dezembro de 2024. Os líderes de cada chave se classificação automaticamente para a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, os grupos não estão completamente definidos, uma vez que dependem dos resultados das quartas de final da Liga das Nações. Existe, porém, uma pré-definição em relação aos futuros grupos dos vencedores e dos perdedores de cada confronto da atual fase da Nations League.

Grupo A:

Alemanha ou Itália (Vencedor), Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo

Grupo B:

Suíça, Suécia, Eslovênia e Kosovo

Grupo C:

Portugal ou Dinamarca (Perdedor), Grécia, Escócia e Belarus

Grupo D:

França ou Croácia (Vencedor), Ucrânia, Islândia e Azerbaijão

Grupo E:

Espanha ou Holanda (Vencedor), Turquia, Geórgia e Bulgária

Grupo F:

Portugal ou Dinamarca (Vencedor), Hungria, Irlanda e Armênia

Grupo G:

Espanha ou Holanda (Perdedor), Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta

Grupo H:

Áustria, Romênia, Bósnia e Herzegovina, Chipre e San Marino

Grupo I:

Alemanha ou Itália (Perdedor), Noruega, Israel, Estônia e Moldávia

Grupo J:

Bélgica, País de Gales, Macedônia do Norte, Cazaquistão e Liechtenstein

Grupo K:

Inglaterra, Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra

Grupo L:

França ou Croácia (Perdedor), República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar

Repescagem das Eliminatórias e "interferência" da Liga das Nações

Além de interferir na montagem dos grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Liga das Nações interfere também na repescagem. Enquanto os 12 líderes de cada grupo se classificam diretamente para o Mundial, as 12 seleções que ficarem na vice-liderança de seus grupos disputarão a repescagem com os quatro mais bem ranqueados da Liga das Nações que não terminarem na liderança ou na vice-liderança de suas chaves nas Eliminatórias.

Lista das melhores ranqueadas via Liga das Nações:

1º - Espanha (Líder do Grupo 4 da Liga A)

2º - Alemanha (Líder do Grupo 3 da Liga A)

3º - Portugal (Líder do Grupo 1 da Liga A)

4º - França (Líder do Grupo 2 da Liga A)

5º - Inglaterra (Líder do Grupo 2 da Liga B)

6º - Noruega (Líder do Grupo 3 da Liga B)

7º - País de Gales (Líder do Grupo 4 da Liga B)

8º - República Tcheca (Líder do Grupo 1 da Liga B)

9º - Romênia (Líder do Grupo 2 da Liga C)

10º - Suécia (Líder do Grupo 1 da Liga C)

11º - Macedônia do Norte (Líder do Grupo 4 da Liga C)

12º - Irlanda do Norte (Líder do Grupo 3 da Liga C)

13º - Moldávia (Líder do Grupo 2 da Liga D)

14º - San Marino (Líder do Grupo 1 da Liga D)

15º - Itália (Vice-líder do Grupo 2 da Liga A)

16º - Holanda (Vice-líder do Grupo 3 da Liga A)

17º - Dinamarca (Vice-líder do Grupo 4 da Liga A)

18º - Croácia (Vice-líder do Grupo 1 da Liga A)

19º - Grécia (Vice-líder do Grupo 2 da Liga B)

20º - Áustria (Vice-líder do Grupo 3 da Liga B)

21º - Turquia (Vice-líder do Grupo 4 da Liga B)

22º - Ucrânia (Vice-líder do Grupo 1 da Liga B)

23º - Eslováquia (Vice-líder do Grupo 1 da Liga C)

24º - Kosovo (Vice-líder do Grupo 2 da Liga C)

25º - Bulgária (Vice-líder do Grupo 3 da Liga C)

26º - Armênia (Vice-líder do Grupo 4 da Liga C)

27º - Malta (Vice-líder do Grupo 2 da Liga D)

28º - Gibraltar (Vice-líder do Grupo 1 da Liga D)

Isso significa que Espanha, Alemanha, Portugal e França possuem, pelo menos, uma vaga garantida para repescagem caso encerrem a fase de grupos das Eliminatórias na 3ª ou 4º colocação de suas chaves. Caso elas conquistem as duas primeiras colocações, essas seleções abrem vaga de acordo com a lista das seleções mais bem ranqueadas via Liga das Nações.

Na repescagem, as 16 seleções serão divididas em quatro chaves em que serão disputadas semifinais e finais em confronto de jogos únicos. O vencedor de cada uma das chaves ganhará uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Datas das Eliminatórias

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 serão divididas em duas etapas: Fase de Grupos e Repescagem. Enquanto a primeira etapa ocorrerá em 2025, os playoffs em busca das últimas quatro vagas restantes acontecerão somente em 2026.

Fase de Grupos: De março a novembro de 2025

Repescagem: De 26 a 31 de março de 2026