Enner Valencia decide, Equador vence Venezuela e ultrapassa o Brasil nas Eliminatórias

O Equador venceu a Venezuela por 2 a 1, nesta sexta-feira (21), pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O centroavante Enner Valencia foi o autor do dois gols da La Tri, enquanto Cádiz descontou na reta final para a Vinotinto.

Com o resultado, o Equador ultrapassou o Brasil na classificação e assumiu a vice-liderança de forma provisória com 22 pontos conquistados. A equipe de Beccacece deu um largo passo em busca de uma vaga no próximo Mundial.

Como foi o jogo entre Equador e Venezuela?

Na etapa inicial, o Equador imprimiu uma pressão sobre a Venezuela, e Enner Valencia teve duas chances de abrir o marcador. Na primeira vez, Corozo foi lançado na área, escorou de cabeça para o centroavante finalizar na rede, mas pelo lado de fora. Na segunda, Plata foi acionado, encontrou o camisa 13, que bateu para defesa tranquila de Romo. A Venezuela respondeu com uma tabela entre Segovia e Rondón em que o meia entrou na área e bateu com perigo para boa defesa de Galíndez. Aos 38 minutos, a equipe de Beccacece quase abriu o placar com Corozo aproveitando uma bobeada de Mejias na entrada da área e batendo ao lado do gol. E dois minutos mais tarde, Enner Valencia foi lançado na área, dominou no peito e finalizou quase sem ângulo para balançar as redes e abrir o placar para a La Tri.

Na volta do intervalo, o Equador ampliou o marcador com menos de um minuto com Valencia aproveitando erro de passe da defesa da Venezuela, saindo na cara do gol e tocando por cima de Romo para marcar seu segundo gol. Os visitantes responderam com Rondón sendo acionado na área e batendo prensado com Galíndez, que ficou com a bola. Aos 24 minutos, Valencia sofreu pênalti e teve a chance de fazer o hat-trick, mas o centroavante desperdiçou a cobrança com grande defesa de Romo. No fim da partida, Cádiz foi acionado pela direita e tentou descontar o marcador com um chute cruzado, mas parou em grande intervenção do goleiro equatoriano. Na cobrança de escanteio, Cádiz recebeu passe de cabeça de Makoun e finalizou de bicicleta para balançar as redes.

O que vem aí para Equador e Venezuela?

Na terça-feira (25), o Equador visita o Chile, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional. No mesmo dia e horário, a Venezuela recebe o Peru, no Estádio Monumental de Maturín. Ambos os jogos são válidos pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.