Atitude de Dibu Martínez após golaço de Almada pela Argentina chama atenção

Thiago Almada, ex-Botafogo, marcou um golaço de fora da área na partida da Argentina contra o Uruguai e gerou uma atitude inusitada do goleiro Dibu Martínez. Após a batida de fora da área para abrir o placar, o goleiro campeão do mundo balançou a mão para cima e para baixo e fez cara de nojo, demonstrando que ficou impressionando com a finalização.

Como foi a vitória da Argentina sobre o Uruguai?

A partida foi desanimada. Nenhum dos dois times conseguiu colocar um ritmo forte para controlar o adversário. Nem Argentina, nem Uruguai tiveram chances claras de marcar. Pela falta de oportunidades, o gol solitário do confronto saiu após um chute de fora da área de Thiago Almada. O ex-Botafogo aproveitou o espaço que teve, ajeitou a bola, e bate colocado com força, encobrindo Rochet.

Dibu Martínez na vitória da Argentina sobre o Uruguai (Foto: Dante Fernandez / AFP)

Arrascaeta é substituído por lesão preocupa Flamengo

Antes da bola rolar, ainda no aquecimento, Arrascaeta sentiu um desconforto na coxa direita. O jogador foi ao banco de reservas para receber atendimento. Após o início da partida, aos 41 minutos da primeira etapa, o jogador foi substituído por Bielsa. O meia não recebeu nenhum tipo de tratamento no decorrer do primeiro tempo no banco de reservas, nem fez o famoso "gelo". Ainda não existem mais detalhes da gravidade da lesão.