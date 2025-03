Lautaro Martínez se junta a Messi, é cortado da Argentina e não enfrenta o Brasil

O atacante Lautaro Martínez se juntou a Lionel Messi, foi cortado da Argentina e não enfrenta Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador está com uma lesão no tendão da coxa esquerda e não estará à disposição do técnico Scaloni.

Nos últimos dias, Lautaro Martínez já não estava 100% fisicamente com a Inter de Milão, onde chegou a ser preservado de jogos importantes. Apesar de ter entrado em campo e marcado gol contra a Atalanta, no domingo (16), o atleta não participou do jogo de volta das oitavas de final da Champions League diante do Feyenoord.

Com a presença do atacante na última partida da Inter de Milão, a Argentina esperava contar com Lautaro Martínez, mas o atleta nem viajou para o Uruguai. Com isso, Julián Álvarez assumirá o comando do ataque nos confrontos com a Celeste, na sexta-feira (21), mas também contra o Brasil, na próxima semana.

Em meio aos dois cortes na semana, Lionel Scaloni precisará pensar em quem fará dupla com Julián Álvarez na Argentina. O comandante conta com a presença e a experiência de Nico González, além de Ángel Correa e Thiago Almada, que estiveram presentes na Copa do Mundo de 2022.

