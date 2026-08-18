Após destaque na Champions, Carlos França mira vaga na Liga Europa Atacante brasileiro foi um dos destaques do Ararat na competição europeia, com quatro participações em gols em seis jogos

O atacante brasileiro Carlos França foi um dos destaques do Ararat nas eliminatórias da Champions League 2026/27. Em seis partidas disputadas pelo clube armênio na competição, o jogador marcou dois gols e deu duas assistências, participando diretamente de quatro dos gols da equipe.

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O Ararat chegou até a terceira eliminatória da Champions League e ficou a um gol de levar o confronto contra o NK Celje, da Eslovênia, para a prorrogação. A equipe foi eliminada após perder por 3 a 2 no placar agregado.

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— Foi uma experiência muito importante para mim. Conseguimos competir bem na Champions e saio dessa competição ainda mais confiante. Agora temos uma nova oportunidade na Liga Europa e vamos fazer de tudo para avançar — afirmou Carlos França, que chegou ao Ararat nesta janela de transferências.

Com a eliminação na Champions League, Carlos França agora volta suas atenções para a Liga Europa. O Ararat estreia nos playoffs da competição contra o Universitatea Craiova, da Romênia. O primeiro jogo está marcado para a próxima quinta-feira (20).

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Na temporada, o atacante soma nove partidas pelo Ararat em todas as competições, com dois gols e três assistências. Ao todo, são cinco participações diretas em gols.

Trajetória de Carlos França

Nascido em Brasília, Carlos França iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético-MG e do Botafogo-SP. O atacante fez sua estreia profissional pelo Comercial-SP, em 2016.

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No futebol brasileiro, também defendeu Cruzeiro-RS, Cianorte, América-MG, Mirassol, São José-RS, Caxias e Brasil de Pelotas. Pelo Mirassol, conquistou o título da Série D.

A primeira experiência internacional do jogador foi no Lokomotiv Sofia, da Bulgária. Depois, passou pelo Mohammedan, da Índia.

Na sequência da carreira, França chegou ao Persijap Jepara, da Indonésia, onde ganhou destaque ao registrar 14 participações em gols em 30 jogos. O bom desempenho despertou o interesse do Ararat-Armenia, que contratou o atacante nesta temporada.

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