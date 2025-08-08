Manchester City não cumpre ‘ameaça’ de Guardiola; técnico pode sair do clube

O técnico Pep Guardiola fez uma "ameaça" à gestão do Manchester City em maio deste ano, mas o clube inglês não acatou. O espanhol fez críticas ao elenco robusto de sua equipe e afirmou que deixaria o cargo caso a postura não mude.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por conta de limitações impostas pelas competições, Guardiola precisa, frequentemente, abrir mão de muitos de seus atletas para se adequar ao número de relacionados permitidos por partida. Hoje, contando apenas nomes que estão no clube, o City totaliza 33 atletas.

continua após a publicidade

— Eu avisei ao clube que não quero um elenco grande. Eu não quero ter que cortar cinco, seis jogadores todo jogo. Eu não quero isso. Eu vou sair se eles não montarem um elenco pequeno. Eu não vou ficar. É impossível para a minha alma colocar jogadores nas arquibancadas por podem jogar — desabafou o técnico, após vitória contra o Bournemouth, em maio deste ano.

A equipe inglesa, com as várias lesões que enfrentou em 2024/25, trouxe cinco novos jogadores (Marmoush, Nico González, Khusanoc, Vitor Reis e Echeverri) só em janeiro. Posteriormente, por conta do retorno de lesionados, precisou fazer cortes de até seis atletas em algumas partidas por conta do elenco inchado.

continua após a publicidade

— Eu não quero ter 24, 25, 26 jogadores quando todos estão saudáveis. Se eu tiver lesões, azar! Teremos jogadores das categorias de base e faremos o que for possível. Mas eu não posso sustentar o emocional, a alma do time. Temos que criar uma nova conexão entre nós depois desta temporada em que perdemos um pouco, já que os jogadores sabem que serão deixados de fora semana após semana. Jogadores precisam disputar entre eles as vagas para jogar — completou.

Guardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Guardiola anuncia pausa na carreira após fim de ciclo com Manchester City

Com contrato até 2027, Guardiola já decidiu que deixará o comando do Manchester City ao fim do vínculo. Em entrevista à revista "GQ Hype", da Espanha, o técnico revelou que precisa de um tempo para si após anos de intensa dedicação ao futebol. A permanência no clube inglês é a mais longa de toda a carreira e, por isso, sente a necessidade de parar e cuidar de si.

— Sei que, depois desta etapa com o City, vou parar. Isso é certo, está decidido, mais que decidido. O tempo que ficarei parado, não sei - um ano, dois, três, cinco, dez, quinze... Mas vou parar, porque preciso focar em mim, no meu corpo — afirmou.

Guardiola também relembrou o fim da carreira como jogador, quando decidiu se aposentar ao sentir que sua “cabeça já não aguentava mais”. A decisão abriu espaço para novos desafios, agora também perto de uma pausa planejada na trajetória como treinador.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.