AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (7) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela do verão europeu em 7 de agosto

Sesko
imagem cameraBenjamin Sesko comemora gol marcado pelo RB Leipzig (Foto: Ronny Hartmann/AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
11:35
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta quinta-feira (7) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Benjamin Sesko ➡️ Manchester United

O Manchester United está próximo de anunciar a contratação do centroavante Benjamin Sesko após acertar a compra do atleta com o RB Leipzig por 85 milhões de euros (R$ 542,3 milhões). O jogador assinará um contrato com os Diabos Vermelhos até 2030, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Benjamin Sesko deve viajar com destino a Manchester ainda nesta quinta-feira (7). O centroavante realizará exames médicos e assinará contrato com sua nova equipe na sexta-feira (8).

Lucas Chevalier ➡️ PSG

Indicado ao Prêmio Yashin, Lucas Chevalier está próximo de se tornar o novo goleiro do PSG, segundo o "L'Équipe". O clube chegou a um acordo com o Lille, e o jogador deve realizar exames médicos com a equipe de Luis Enrique na sexta-feira (8) e assinar um contrato válido por cinco temporadas.

O Lille aceitou uma oferta no valor de 40 milhões de euros (R$ 255,2 milhões), e a chegada de Chevalier pode provocar a saída de Gianluigi Donnarumma, nesta janela de transferências.

Alvo do PSG, Lucas Chevalier durante treino do Lille na última temporada
Alvo do PSG, Lucas Chevalier durante treino do Lille na última temporada (Foto: Divulgação)

Morata ➡️ Como

O centroavante Álvaro Morata se aproxima de um acerto com o Como, que é comandado pelo ex-jogador Cesc Fabregas. O clube deve pagar cerca de cinco milhões de euros (R$ 31,9 milhões) para cancelar o empréstimo para o Galatasaray após o acerto entre italianos e turcos.

O Milan, que é o detentor do passe do atacante espanhol, permitirá uma mudança para o Como por empréstimo com opção obrigatória de compra ao fim da temporada.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

  • Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

