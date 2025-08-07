AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (7) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela do verão europeu em 7 de agosto
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta quinta-feira (7) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.
Benjamin Sesko ➡️ Manchester United
O Manchester United está próximo de anunciar a contratação do centroavante Benjamin Sesko após acertar a compra do atleta com o RB Leipzig por 85 milhões de euros (R$ 542,3 milhões). O jogador assinará um contrato com os Diabos Vermelhos até 2030, segundo o jornalista Fabrizio Romano.
Benjamin Sesko deve viajar com destino a Manchester ainda nesta quinta-feira (7). O centroavante realizará exames médicos e assinará contrato com sua nova equipe na sexta-feira (8).
Lucas Chevalier ➡️ PSG
Indicado ao Prêmio Yashin, Lucas Chevalier está próximo de se tornar o novo goleiro do PSG, segundo o "L'Équipe". O clube chegou a um acordo com o Lille, e o jogador deve realizar exames médicos com a equipe de Luis Enrique na sexta-feira (8) e assinar um contrato válido por cinco temporadas.
O Lille aceitou uma oferta no valor de 40 milhões de euros (R$ 255,2 milhões), e a chegada de Chevalier pode provocar a saída de Gianluigi Donnarumma, nesta janela de transferências.
Morata ➡️ Como
O centroavante Álvaro Morata se aproxima de um acerto com o Como, que é comandado pelo ex-jogador Cesc Fabregas. O clube deve pagar cerca de cinco milhões de euros (R$ 31,9 milhões) para cancelar o empréstimo para o Galatasaray após o acerto entre italianos e turcos.
O Milan, que é o detentor do passe do atacante espanhol, permitirá uma mudança para o Como por empréstimo com opção obrigatória de compra ao fim da temporada.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa
Premier League (Inglaterra)
- Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Serie A (Itália)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)
Bundesliga (Alemanha)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Ligue 1 (França)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
