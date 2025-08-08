PSG acerta contratação de destaque da Premier League

menu hamburguer
Ilya Zabarnyi, destaque do Bournemouth (Foto: Reprodução/Bournemouth)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/08/2025
17:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG oficializou a contratação do zagueiro Ilya Zabarnyi, de 22 anos, por 62 milhões de euros (equivalente a R$ 391,6 milhões na cotação atual). O defensor, que atuava pelo Bournemouth, da Inglaterra, também integra a seleção da Ucrânia.

O reforço firmará contrato válido por cinco temporadas com o clube francês, tornando-se o primeiro reforço do PSG nesta janela de transferências. Além do defensor, o clube parisiense mantém interesse no goleiro Lucas Chevalier, do Lille.

Carreira de Zabarnyi ⚽

Nascido em 2002, Zabarnyi iniciou sua carreira profissional no Dínamo de Kiev, um dos principais clubes da Ucrânia. Promovido ao time principal em 2019, o zagueiro atuou pelo clube até 2023, período em que disputou 84 partidas e conquistou três títulos nacionais.

Em 2023, ele deu um importante passo na carreira ao se transferir para o Bournemouth, da Inglaterra, clube que disputa a Premier League — considerada o torneio mais cobiçado pelos jogadores no futebol mundial. Durante três temporadas com a equipe inglesa, foi na última que Zabarnyi alcançou maior destaque. Atuando ao lado do jovem defensor Dean Huijsen — recém-contratado pelo Real Madrid —, os Cherries surpreenderam ao terminar a temporada na nona colocação da liga inglesa, sob o comando do técnico Andoni Iraola. Ao todo, o defensor ucraniano disputou 86 partidas pelo clube inglês, com um gol.

Próximo de reforçar o PSG, Zabarnyi celebra gol com Huijsen, no Bournemouth
Ilya Zabarnyi (à esquerda) ao lado com Dean Huijsen (à direita): dupla de zaga do Bournemouth na temporada 2025/26 (Foto: Reprodução/Bournemouth)

Pela seleção da Ucrânia, Zabarnyi é convocado desde 2020. Desde sua estreia, soma 49 jogos e três gols, consolidando-se como uma das principais promessas do futebol do Leste Europeu.

