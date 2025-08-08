Depois de encerrar a última temporada com uma campanha sólida na no Mundial de Clubes, o Al-Hilal voltou a campo nesta quarta-feira (06) para dar início aos compromissos da pré-temporada 2025/2026. A equipe goleou o TSG Balingen, da Alemanha, em 6 a 1, e um dos destaques da partida foi o atacante Kaio César.

O brasileiro marcou um dos gols do Al-Hilal na vitória e demonstrou confiança neste novo ciclo que se inicia sob o comando do treinador italiano Simone Inzaghi. Contratado pelo Al-Hilal no começo do ano, o jogador ex-Coritiba destacou o trabalho intenso nas primeiras semanas de preparação, visando a temporada 2025/2026.

— Estamos fazendo uma preparação muito forte nesse início de temporada. É importante focar bastante nesses primeiros meses, porque vão ser de grande importância pra gente no decorrer da temporada. Foi um primeiro teste, acredito que a equipe se comportou bem, foram feitas muitas mudanças, mas o time manteve um bom nível. Sempre bom poder marcar gol e fico feliz por ter deixado o meu — afirmou o camisa 7.

Kaio César, de 24 anos, encerrou a temporada passada com números expressivos. Pelo Al-Hilal, o brasileiro disputou 20 jogos, marcou 3 gols e contribuiu com três assistências. Na primeira parte da temporada, quando atuou pelo Vitória SC, Kaio participou de 33 jogos, tendo anotado 4 gols e dado 8 passes para gols dos seus companheiros. Assim, o atacante terminou a temporada 2024/2025 com 53 jogos e 18 participações diretas em gols.

Próximo desafio do Al-Hilal na pré-temporada

O Al Hilal volta a campo no próximo domingo (10) para mais um amistoso preparatório, visando a próxima época. Dessa vez, a equipe de Kaio César terá pela frente o FC Aarau, da Suíça.