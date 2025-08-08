menu hamburguer
Futebol Internacional

Aos 15 anos, filho de Rooney sobe ao sub-19 do Manchester United

Kai Rooney vem se destacando nas categorias de base dos Red Devils

imagem cameraKai Rooney, filho de Wayne, é um dos destaques do sub-19 do Manchester United (Foto: Reprodução/Instagram)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes,
08/08/2025
10:40
  • Matéria
  Matéria

Kai Rooney, filho da lenda inglesa Wayne Rooney, vem se destacando nas categorias de base do Manchester United. Com apenas 15 anos, o jovem atacante foi convocado para atuar no time sub-19 do clube inglês, onde seu pai foi um dos grandes ídolos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A convocação foi consequência de bons jogos atuando na Supercopa Juvenil, campeonato de base disputado na Irlanda do Norte. Wayne e sua esposa, Coolen, estavam nas arquibancadas e acompanharam de perto a grande atuação do filho. O filho do ídolo dos Red Devils assinou o primeiro contrato com o clube em 2020, com apenas 11 anos.

Agora, Kai Rooney fará parte do elenco que disputará o famoso torneio de base Mladen Ramljak, na Croácia. O Manchester United sub-19 está no Grupo A da competição, ao lado de Juventus, Rapid București e Dinamo Zagreb.

Relação histórica de Rooney com Manchester United

No Manchester United, Rooney formou uma das gerações mais vencedoras do clube sob o comando de Sir Alex Ferguson. Versátil, jogava como centroavante, meia ou ponta, e foi protagonista em conquistas memoráveis. O auge veio na temporada 2007/08, quando foi campeão da Premier League e da Champions League, ao lado de Cristiano Ronaldo e Carlos Tévez.

Wayne Rooney é um dos maiores ídolos do Manchester United (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Além dos 253 gols, distribuiu 146 assistências com a camisa dos Red Devils, números que o colocam também entre os maiores assistentes da história do clube. Foi eleito Jogador do Ano do clube em quatro temporadas e deixou Old Trafford como um verdadeiro ícone. Até hoje é lembrado com carinho pela torcida e por seus companheiros de geração.

Desde que se aposentou como jogador profissional em 2021, após passagem pelo Derby County, Rooney mergulhou de cabeça na carreira de treinador. Ele iniciou como técnico interino do próprio Derby e, em seguida, assumiu a equipe de forma permanente.

Atualmente, Rooney está sem clube, mas segue acompanhando o futebol de perto. Mantém uma presença frequente na mídia esportiva britânica e já demonstrou o desejo de seguir na carreira de treinador, buscando um novo projeto.

