Astro deixa o United e encaminha acerto com rival da Premier League

Atacante não está nos planos do técnico Rúben Amorim para a próxima temporada

Alejandro Garnacho - Manchester United
imagem cameraAlejandro Garnacho, do Manchester United, na final da Europa League 2024/25 (Foto: Josep Lago/AFP)
Pedro Ernesto
Dia 08/08/2025
17:10
Chelsea está próximo de oficializar a contratação de mais um reforço para a temporada 2025/26. O clube londrino já acertou todos os termos contratuais com o atacante Alejandro Garnacho e iniciou as negociações com o Manchester United para finalizar a transferência.

A iminente saída do jovem argentino acontece apenas um ano após o atleta ser tratado como peça-chave no projeto de reestruturação dos Red Devils. A mudança de cenário estaria relacionada a um desgaste na relação entre o jogador e o ambiente interno do clube, principalmente com o técnico Rúben Amorim.

Garnacho chegou ao Manchester United em 2020, vindo das categorias de base do Atlético de Madrid. Sua rápida ascensão ao time principal ocorreu durante a gestão de Erik ten Hag, período em que o atacante se firmou como uma das principais promessas da equipe inglesa.

Além disso, a possível transferência do jogador reflete o processo de reformulação ofensiva conduzido pelo United, que já investiu mais de R$ 1 bilhão em reforços para o setor a janela de transferências do verão europeu.

Novo Chelsea 🔵

Segundo a imprensa britânica, Garnacho prioriza permanecer na Premier League, e vê com bons olhos a possibilidade de atuar pelo Chelsea — fator que pode acelerar a conclusão do negócio entre os dois clubes.

Apesar das tratativas pelo argentino, os Blues seguem ativos no mercado e mantém a contratação do meio-campista Xavi Simons como uma das prioridades para esta janela. O clube de Stamford Bridge já confirmou a chegada de diversos nomes para a temporada 2025/26, com foco no setor ofensivo. Entre os reforços anunciados estão Estêvão (ex-Palmeiras), João Pedro (ex-Fluminense e Brighton), Jamie Bynoe-Gittens (ex-Borussia Dortmund), Jorrel Hato (ex-Ajax) e Geovany Quenda, que se junta ao elenco em 2026/27.

FBL-ENG-GER-CHELSEA-LEVERKUSEN-FRIENDLY
Chelsea durante a pré-temporada 2025/26 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

