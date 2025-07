Tottenham busca contratação de jogador da seleção inglesa

O Tottenham está muito perto de oficializar a contratação de Morgan Gibbs-White, meia de 25 anos do Nottingham Forest, após acionar a cláusula de rescisão de 60 milhões de libras (cerca de R$ 412 milhões). Segundo a "BBC Sport", o jogador deve realizar exames médicos nesta sexta-feira (11) e a expectativa é de que o acordo seja concluído nas próximas 24 horas.

Com quatro convocações pela seleção da Inglaterra, Gibbs-White era observado pelo Manchester City, mas os Citizens decidiram não avançar na negociação. O Tottenham, então, acelerou as tratativas e agora se aproxima da sua contratação mais cara da janela.

Morgan Gibbs-White em ação pela Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram)

Na última temporada da Premier League, o meia marcou sete gols e deu oito assistências em 34 jogos. Desde que chegou ao Forest, em 2022, vindo do Wolverhampton, o camisa 10 somou 18 gols e 28 assistências em 118 partidas pelo clube. A venda acontece dias após o Nottingham acertar também a saída de Anthony Elanga para o Newcastle por 55 milhões de libras.

Elenco do Tottenham vem sendo reformulado para a próxima temporada

Com a chegada de Gibbs-White e a contratação do atacante Mohammed Kudus, por 55 milhões de libras (cerca de R$ 378 milhões) junto ao West Ham, o Tottenham soma 115 milhões de libras em contratações em apenas um dia — algo incomum na gestão do presidente Daniel Levy.

Ambos os reforços se encaixam no perfil buscado pelo técnico Thomas Frank, recém-chegado ao clube: jogadores jovens, com experiência consolidada na Premier League e que mantenham a tradição ofensiva dos Spurs.

Gibbs-White, que será o novo camisa 10 da equipe, também disputou três temporadas consecutivas na elite inglesa e estreou pela seleção inglesa em setembro de 2023, na vitória sobre a Irlanda. Já Kudus, de 24 anos, atuou por dois anos no West Ham e marcou 19 gols em 80 jogos pelos Hammers.

