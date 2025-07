O Real Madrid não viveu um dia fácil na quarta-feira (9). Eliminado do Mundial de Clubes após ser goleado pelo PSG por 4 a 0, o clube sofreu outro baque — desta vez, na Espanha. A La Liga confirmou que não adiará a volta da equipe espanhola ao cenário doméstico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A estreia do Real no torneio nacional está prevista para acontecer na terça-feira, 19 de agosto, diante do Osasuna. Porém, há um contraste de datas segundo a Associação de Futebolistas Espanhola (AFE), que prevê dois períodos de dias contados antes do início de uma temporada.

continua após a publicidade

Entenda o regulamento da La Liga 📋

Segundo o estatuto da entidade, os jogadores precisam ter um período mínimo de 21 dias de férias antes de reapresentar-se. Após o recomeço dos trabalhos, são obrigatórias outras três semanas para recondicionamento dos atletas, e somente então há a disponibilidade para o retorno a jogos oficiais.

A La Liga argumenta que seus regulamentos, assim como os da Fifa, não estabelecem um intervalo mínimo de seis semanas entre o término de uma competição e o início de outra. Até a primeira partida, o Real terá 41 dias para dar férias aos jogadores e se preparar para a nova temporada. A liga ainda considera ter colaborado com a rotina da equipe, já que o clube atua apenas quatro dias depois da estreia oficial da competição.

continua após a publicidade

Conforme o jornal "Marca", a carta enviada ao Real Madrid afirma não se tratar de nenhum caso extraordinário como alertas meteorológicos, desastres naturais ou acidentes — razões as quais são válidas para o adiamento.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.