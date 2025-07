‘Guerra’ de ego no Real Madrid incomoda Xabi Alonso e dirigentes

A derrota por 4 a 0 para o PSG na semifinal do Mundial de Clubes acendeu um alerta no Real Madrid — e não apenas pelo placar elástico. Segundo o jornal "Marca", a atuação desorganizada e os constantes gestos de insatisfação dentro de campo evidenciaram um problema que tem preocupado o técnico Xabi Alonso e os dirigentes do clube: o excesso de ego e a falta de espírito coletivo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A diretoria merengue já prepara conversas individuais com jogadores do elenco para entender seus reais objetivos e o grau de comprometimento com o clube.

continua após a publicidade

“Ou se trabalha em equipe, ou serão buscadas soluções”, indicou uma fonte ouvida pelo diário espanhol.

Durante o jogo contra o PSG, a solidariedade tática desapareceu completamente após o gol sofrido, fruto de um erro de Raúl Asensio. Em vez de reação, o que se viu foram reprovações, caras fechadas e desunião em campo. O ambiente interno, segundo a imprensa espanhola, não é dos melhores.

Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)

Nomes de peso do Real Madrid em questão

Entre os nomes que mais preocupam estão Vini Jr e Kylian Mbappé. O brasileiro, embora ainda esteja em processo de renovação contratual, vem sendo observado de perto pelos dirigentes, que querem compreender sua postura e expectativas para o futuro. O desempenho nos treinos não tem se refletido nas partidas, o que alimenta dúvidas sobre seu foco e motivação.

continua após a publicidade

No caso de Rodrygo, o clube já teria chegado a uma conclusão e, como revelou "The Athletic", está disposto a negociá-lo.

Com Mbappé, o diagnóstico também é claro: falta entrega defensiva. Contra o ex-time, o PSG, o francês mostrou estar longe da forma ideal, algo que irritou a comissão técnica.

Xabi Alonso, respaldado pelos dirigentes, sabe que mudanças podem ser necessárias. O treinador não cita nomes publicamente, mas tem deixado claro que a questão não é de talento, e sim de atitude. É o mesmo diagnóstico feito por Carlo Ancelotti antes de deixar o clube. Se os líderes técnicos da equipe continuarem jogando por conta própria, o projeto coletivo pode ruir.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.