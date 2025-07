Luka Modric deu um adeus definitivo ao Real Madrid nesta quinta-feira (10). Com a eliminação do time comandado por Xabi Alonso, o meio-campista não entrará mais em campo com a camisa merengue e estará livre no mercado para acertar com qualquer outro clube.

Em vídeo através das redes sociais, o meio-campista relembrou momentos vividos ao longo de 13 anos de passagem pelo Santiago Bernabéu e agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa blanca.

- É difícil analisar, mas foi algo emocionante. Termina uma etapa inesquecível, gloriosa e ganhadira. O que eu vivi é o que mais me dá alegria. Lembrar tudo que consegui na minha trajetória me deixa alegre, mesmo que esteja terminando. No Real Madrid eu cresci como jogador e como pessoa. O Real me deu tudo futebolisticamente, e por isso estarei sempre agradecido por toda minha vida. Sempre serei um madridista - declarou o atleta.

Luka Modric é celebrado por companheiros em adeus ao Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Modric chegou ao Real em agosto de 2012, custando 35 milhões de euros aos cofres espanhóis, pagos junto ao Tottenham. Em 13 anos, construiu uma relação de idolatria com o torcedor e sempre foi valorizado pelos treinadores e pela diretoria. No vídeo, o atleta também comentou sobre Florentino Pérez, presidente do Madrid.

- O presidente sempre foi muito importante para mim. Primeiro porque me trouxe para cá. Desde aquele momento sempre me mostrou um carinho especial, sempre me tratou muito bem. Agora eu posso dizer: me tratou diferente dos demais e tinha uma relação especial. E acho que demonstrei isso na minha última partida, porque eu nunca tinha visto ele chorar - afirmou o jogador.

⚪ Futuro de Modric após saída do Real

Após a saída do Real Madrid, Modric deve ter um futuro no futebol italiano. A diretoria do Milan já cercou o atleta e tem acerto encaminhado para as próximas semanas. O técnico rossonero Massimiliano Allegri, inclusive, já declarou, em entrevista coletiva, que está no aguardo do central para os trabalhos e jogos oficiais a partir de agosto.