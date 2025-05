Diretor do Flamengo revela recusa de astro português

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto confirmou o interesse em João Félix, jogador do Chelsea emprestado ao Milan nesta temporada, mas afirma que o português recusou as investidas. Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o dirigente disse entender que o atacante quer permanecer na Europa.

— Alguém como ele poderia trazer muito, é verdade. Mas, de momento, não me parece que esteja nos seus planos vir para o Brasil. Acho que ele quer ficar na Europa — declarou Boto.

Interesse do Flamengo em João Félix

No início do mês, João Félix teve o nome ligado ao Rubro-Negro carioca. O clube buscava um empréstimo com opção de compra junto ao Chelsea. Além do Rubro-Negro, o Benfica, de Portugal, demonstrou interesse em repatriar o jogador, que estava emprestado ao Milan.

Em 2021, João Félix assumiu que gostaria de ver um jogo no Maracanã. Questionado sobre jogar no Flamengo, ele brincou sobre as cores do clube carioca.

— Gostaria de ver um jogo no Maracanã cheio. Sempre gostei de jogar de vermelho, quem sabe — disse o atacante.

João Félix, alvo do Flamengo, entra em campo pelo Chelsea (Foto: Reprodução)

