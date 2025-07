O Real Madrid prepara os últimos detalhes para oficializar a contratação de Álvaro Carreras, lateral-esquerdo do Benfica. O jogador espanhol, de 21 anos, era o principal alvo do clube para reforçar o setor defensivo e deve assinar contrato nos próximos dias, encerrando uma longa novela que se arrasta desde o início da janela. A tendência é que a confirmação oficial ocorra ainda nesta sexta-feira (11).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "AS" e confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, que dá a operação como concluída. Carreras será a quarta contratação do Real Madrid nesta janela de verão, após as chegadas de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e Franco Mastantuono. A diretoria merengue tratava a chegada de um lateral como prioridade e já havia chegado a um acordo com o jogador há mais de um mês.

continua após a publicidade

➡️Antigo sonho do Flamengo, João Félix se aproxima de definir seu futuro

Negociação com o Benfica se aproxima do fim

O principal entrave da negociação era a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros imposta pelo Benfica. O Real Madrid, no entanto, conseguiu convencer os portugueses a aceitar um pagamento parcelado, semelhante ao que foi feito nas contratações de Huijsen e Mastantuono. A chegada de Rafa Obrador ao Benfica, em uma transação paralela, também ajudou a estreitar as relações entre os clubes.

Apesar de serem negócios independentes, a negociação por Obrador – avaliada em cerca de 5 milhões de euros, com o Madrid mantendo parte dos direitos do jogador – facilitou o ambiente entre as partes após tensões registradas antes do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Carreras em ação pelo Benfica (Foto: Reprodução)

Outro fator decisivo foi o acerto com o Manchester United, ex-clube de Carreras. Segundo o The Athletic, os ingleses detêm 20% de uma futura venda do lateral, além de uma cláusula de recompra de 18 milhões de euros, que não será exercida. Com a venda girando em torno dos 50 milhões de euros, os Red Devils têm direito a uma quantia próxima de 9 milhões de euros.

A oficialização da contratação depende apenas da comunicação do United confirmando que não acionará sua cláusula. Com isso, o Real poderá anunciar Carreras de forma definitiva, provavelmente ainda nesta sexta-feira.

Chegada de Carreras no Real Madrid acende rivalidade pela posição

A chegada de Carreras cria um dilema para Xabi Alonso, que terá que decidir quem será o titular da lateral esquerda. O francês Ferland Mendy, ainda lesionado, deve permanecer no elenco, enquanto Fran García fez um bom Mundial de Clubes e também disputa espaço.

Carreras era considerado o “Plano A” do Real Madrid para a posição, e a ideia inicial era que ele já disputasse o torneio intercontinental. Apesar do atraso, o clube merengue conseguiu fechar o acordo dentro dos moldes desejados.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.