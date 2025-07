Zenit entra na briga e oferece bolada por Thiago Almada

Segundo o jornal português Record, o Zenit, da Rússia, entrou na briga com o Benfica pela contratação de Thiago Almada, que brilhou pelo Botafogo em 2024. O grupo Eagle, de John Textor, detém o passe do argentino, e recebeu uma proposta de 35 milhões de euros (cerca de 227 milhões de reais) dos russos para contar com Almada.

O jogador, contudo, dá preferência ao Benfica. De acordo com o Record, Almada conversou com Otamendi, companheiro de seleção argentina, que teria o convencido a se juntar aos Encarnados na próxima temporada.

A verdade é que o futuro de Thiago Almada, que disputou a última temporada do futebol europeu pelo Lyon, está indefinido. O meia argentino, que teve passagem marcante pelo Botafogo, ainda pertence ao Alvinegro e atuou pelo time francês em um contrato de empréstimo, que se encerrou no dia 30 de junho. Apesar de ter um compromisso com o Alvinegro válido até junho de 2029, Almada quer seguir na Europa e o retorno ao futebol brasileiro é improvável.

Como fica o Botafogo nessa situação?

Diante da crise enfrentada pelo Lyon, John Textor deixou a presidência do clube francês no início de junho e prometeu focar ainda mais no comando do Botafogo. Apesar de Thiago Almada pertencer ao Alvinegro e ter atuado no Lyon por empréstimo, o time francês deve receber pelo menos uma parte do valor de uma futura negociação envolvendo o meia argentino.

Com compromisso válido junto ao Botafogo até o meio de 2029, os direitos econômicos de Thiago Almada estão diretamente ligados à Eagle Football, controlada por John Textor. É o empresário que definirá como os valores de uma negociação envolvendo o argentino de 24 anos serão distribuídos entre as partes envolvidas.

