O Arsenal está perto de acertar a compra de Noni Madueke, jogador do Chelsea. O acordo entre os dois rivais londrinos está listado em 50 milhões de euros (R$ 323,8 milhões na cotação atual), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030. O jogador já deu o aval para as negociações se concretizarem, e agora, é questão de tempo para o anúncio por parte dos Gunners.

Madueke, utilizado como reserva na maioria das vezes sob o comando de Enzo Maresca, atuou em cinco dos seis jogos dos Blues no Mundial, incluindo nas vitórias sobre o Palmeiras e o Fluminense. Apenas diante do Benfica, nas oitavas de final, o inglês não foi utilizado pelo treinador.

Noni , com passagens pelas bases de Crystal Palace e Tottenham, subiu aos profissionais em janeiro de 2020 pelo PSV Eindhoven, quando entrou no duelo com o VVV-Venlo. Rapidamente, se tornou titular, e despertou o interesse do Chelsea, que pagou 35 milhões de euros por seu futebol em 2023. No Stamford Bridge, porém, nunca conseguiu grandes sequências como titular, e agora, deve pular para o campo rival.

🔢 Perto do Arsenal! Números de Madueke pelo Chelsea em 2024/25

⚽ 46 jogos

⌛ 2.644 minutos em campo

🥅 11 gols marcados

📤 4 assistências

✅ 27 vitórias

🟰 9 empates

❌ 10 derrotas

Além de Madueke, o Arsenal já tem outros nomes concretizados como transferências. O goleiro Kepa Arrizabalaga, o volante Zubimendi e o meia Norgaard já foram anunciados como reforços para o elenco de Mikel Arteta.