Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi a movimentação desta terça-feira (29) de negociações do principal palco do mercado da bola.

➡️ Veja como foi a terça-feira (29) do mercado da bola internacional

Vitor Reis ❌ Manchester City

Ex-Palmeiras, o zagueiro Vitor Reis pediu ao Manchester City para ser emprestado e recebeu ofertas de Porto e Bayer Leverkusen. Visando convocações para a Seleção Brasileira, o defensor acredita que precisaria ganhar mais minutos em campo. A equipe inglesa entende que o jogador está nos planos, mas um acordo entre as partes deve ser definido em breve. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

Benjamin Šeško 💭 Manchester United 🔴🟡

O Manchester United estabeleceu Benjamin Šeško, atacante de 22 anos do RB Leipzig, como principal prioridade, caso opte por reforçar o camisa 9 nesta janela de transferências. Segundo informações apuradas pelo "The Athletic", o clube inglês já iniciou contatos informais com a equipe alemã visando uma possível negociação. O esloveno também segue como principal alvo do Newcastle, que continua empenhado na tentativa de contratá-lo.

Robert Lewandowski 👀 Arábia Saudita 💰

Apesar de ainda ter um ano restante de contrato com o Barcelona, o centroavante Robert Lewandowski está na mira de clubes da Arábia Saudita. A informação é do jornal "Mundo Deportivo". O polonês 35 anos tem contrato com o clube catalão até junho de 2026.

Jules Koundé 🤝 Barcelona 🔵🔴

Seja como lateral-direito ou zagueiro, Jules Koundé é titular absoluto do Barcelona de Hansi Flick. Nesse sentido, as partes acertaram a renovação do vínculo — até junho de 2030 — três anos a mais que o acordo anterior, que expirava em 2027.

Granit Xhaka 👕 Sunderland 🔴⚪

O Sunderland a contratação do meio-campista Granit Xhaka, de 32 anos, junto ao Bayer Leverkusen. Segundo a imprensa inglesa, a negociação foi concluída por 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). O suíço assinou por duas temporadas.

Luis Díaz 👕 Bayern de Munique 🔴🔵

O Bayern de Munique anunciou a contratação do ponta-esquerda Luis Díaz, de 28 anos, junto ao Liverpool. O acordo entre os clubes gira em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões), valor que já inclui bônus por metas atingidas, conforme divulgado por veículos da imprensa britânica. O atacante colombiano, por sua vez, firmará contrato com a equipe alemã por quatro temporadas, com vínculo válido até meados de 2029.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

