Nelson Deossa, um dos vilões do Botafogo na Copa Intercontinental de 2024, pode mudar de casa nas próximas semanas. O meio-campista é visado por clubes da Europa, e tem em sua mesa propostas de duas equipes do Velho Continente: West Ham e Real Betis.

De acordo com o jornalista "Willie González", o Monterrey, clube defendido pelo atleta desde o começo do ano, recebeu as aproximações. Entretanto, ainda solicita propostas superiores às feitas pelos europeus, que variam entre US$ 12 e 15 milhões (cerca de R$ 67 a 84 milhões na cotação atual).

O nome de Deossa também foi ligado a outro clube da Premier League: o Nottingham Forest. Porém, as conversas também não tiveram avanço devido à discordância financeira. Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o jogador tem uma cláusula de mais de R$ 100 milhões.

O Mundial de Clubes foi uma boa vitrine para Deossa. O atleta foi um dos destaques da campanha do Monterrey, que chegou até as oitavas de final, deixando o River Plate pelo caminho no Grupo E. Entretanto, o conto de fadas parou na primeira eliminatória, quando a equipe foi derrotada pelo Borussia Dortmund por 2 a 1.

Em 2024, Nelson vestiu a camisa do Pachuca, também do México, e viveu grande momento na Copa Intercontinental. Depois do título da Concachampions, o central anotou um dos gols da vitória do Pachuca sobre o Botafogo por 3 a 0, e foi elogiado pela atuação, semanas antes de mudar-se para o Monterrey.

