Jornal europeu sobre situação do Boca Juniors: ‘Desastre histórico’

Com a derrota para o Huracán por 1 a 0, na terceira rodada do torneio Apertura Argentino de 2025, o Boca Juniors chegou à pior sequência sem vitórias de sua história - 11 jogos sem vencer. A péssima fase do clube argentino chegou às manchetes dos jornais europeus. O diário "As", da Espanha, analisou a situação do Xeneize como um "desastre histórico".

— O Boca Juniors não consegue reagir e atravessa o pior momento esportivo de sua história, após somar 11 jogos sem vencer[...] o time mergulha em uma espiral de maus resultados, ficando fora da Copa Libertadores pelo segundo ano consecutivo — escreveu o jornal espanhol.

A atual sequência superou as marcas negativas de 1957 e 2021, temporadas em que os argentinos chegaram a 10 partidas sem vencer. Foram ao todo seis empates e cinco derrotas, que resultaram na eliminação nos playoffs do Apertura, uma breve participação no Mundial de Clubes e a despedida da Copa Argentina.

A última vitória do Boca ocorreu no dia 20 de abril, contra o Estudiantes de La Plata. Naquele momento, Fernando Gago era o técnico e o time liderava a classificação do Torneio Apertura, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas. Desde então, com Miguel Àngel Russo no comando, a equipe não sabe o que é vencer.

Jornal "As" classifica temporada do Boca Juniors como "desastre histórico (Foto: Reprodução)

— O time precisa de um milagre para salvar o ano de 2025. Com a equipe afundada nas últimas posições do Clausura, as chances de garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores foram drasticamente reduzidas, embora ainda existam duas possibilidades — analisou.

Técnico do Boca Juniors comenta sobre sequência negativa

Ainda sem vencer em sua terceira temporada como técnico do Boca Juniors, Russo tentou minimizar a crise da equipe, que em duas semanas enfrentará outro desafio contra o Racing, desta vez na La Bombonera, onde a torcida certamente reclamará dessa má fase.

— Estou assumindo o controle de tudo. Não procurem coisas onde não há. Não estou acostumado a perder. Esta é a primeira vez que isso acontece comigo. Chegou a hora de mudar algumas coisas. Teremos que encontrar uma maneira de contornar isso, trabalhar duro e tentar melhorar — disse o técnico do Boca.

