Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu, na noite de terça-feira (30), o extremo leste da Rússia, banhada pelo Oceano Pacífico. Tsunamis foram registrados não só no país da Eurásia, mas também no Japão, no Havaí e no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, com registros de ondas de cinco metros de altura.

continua após a publicidade

➡️ Clube espanhol pode ganhar mais de R$ 30 milhões após renovação de jogador do Barcelona; entenda

Outras nações que recebem as águas do mesmo mar, como os sul-americanos Equador, Peru e Chile, além do México, emitiram alertas à população. Não houve registro de mortos ou feridos pelo fenômeno natural até o momento.

Os desdobramentos do terremoto, apesar de manter as pessoas em estado de atenção, ainda não tiveram efeitos em impedimentos esportivos. Torneios nacionais e internacionais estão previstos para acontecer ao longo desta quarta-feira (30) sem a influência dos tremores nos respectivos palcos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ Messi entra em ação mesmo após terremoto no Oceano Pacífico

A exemplo da situação, está a Leagues Cup, competição disputada por clubes do México, Estados Unidos e Canadá. Seis partidas estão previstas para acontecer nesta quarta, nos estádios dos clubes filiados à Major League Soccer, incluindo o duelo do Inter Miami, de Lionel Messi, contra o Atlas (MEX), no Lockhart Stadium, localizado no estado da Flórida.

continua após a publicidade

O América (MEX), treinado pelo brasileiro André Jardine, também estará em ação, enfrentando o Real Salt Lake em Utah (EUA). A reportagem do Lance! entrou em contato com o treinador, que declarou não haver qualquer ameaça de cancelamento do confronto, válido pela primeira rodada da fase de liga.

André Jardine no comando do América-MEX (Foto: Divulgação)

Na Rússia, local onde o terremoto de maior magnitude foi registrado, ainda não há indícios de cancelamento da primeira rodada da Copa da Rússia. O Zenit, que tem oito brasileiros no elenco, estreia às 14h45 (de Brasília), diante do Akhmat; a cobertura do confronto, inclusive, já foi iniciada pela comunicação do clube de São Petersburgo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.